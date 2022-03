L'Aquila: nazionale italiana di pattinaggio in ritiro tecnico in città

Il Centro Polisportivo Giovanile Aquilano è lieto di ospitare la Nazionale Italiana Pattinaggio all’interno della pista comunale di Santa Barbara (ex VerdeAqua) in ritiro tecnico nella nostra città in visione degli Internazionali d'Italia Open 2022 che si terranno i giorni 1, 2, 3 luglio a L’Aquila e dei prossimi appuntamenti internazionali.

Domani mattina alle ore 11:00 gli atleti della Nazionale riceveranno in pista la visita del sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, dell’assessore allo sport della Regione Abruzzo Guido Quintino Liris, dell’assessore allo sport del comune dell’Aquila Vito Colonna e del presidente del comitato regionale FISR Abruzzo Giovanni di Eugenio.