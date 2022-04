Rugby L'Aquila: domenica sfida decisiva al Fattori con l'Unione Rugby Capitolina

Grande attesa per il ritorno in campo, allo stadio Tommaso Fattori, per la capolista Rugby L'Aquila, che affronterà domenica 10 aprile alle ore 15.30 l'Unione Rugby Capitolina, seconda a 3 punti di distanza, per una sfida dunque decisiva, valevole per il campionato di serie C.

La Rugby L'Aquila non ha disputato le ultime due partite, in quanto le sue avversarie, la Lazio rugby e la Primavera rugby, non si sono presentate, vincendo dunque a tavolino, c'è stato poi il turno di riposo.

La giovane compagine aquilana, di cui è presidente Mauro Scopano, amministratore dell'Aterno gas & power e head coach Massimo Di Marco, guida la classifica del suo torneo a quattro squadre, con 19 punti, inseguita proprio dalla Unione Rugby Capitolina, con 16 punti; a seguire la Primavera rugby a 4 e la Lazio Rugby a 1 punto. La settimana scorsa l'Unione Rugby Capitolina ha battuto la Lazio rugby in trasferta con il risultato di 27 a 24.

Commenta Massimo Di Marco: "Dopo questo lungo stop, l'importante è poter finalmente tornare a giocare. Abbiamo recuperato giocatori importanti, che si erano infortunati, e non saremo come nell'ultima partita solo in 16, con la panchina cortissima. Quello che è certo è che non sarà una partita semplice. Vero è che abbiamo battuto la Capitolina all'andata, sul loro campo, ma questo non ci autorizza certo a cullarci sugli allori".