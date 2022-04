“Calcio femminile, per NOI una questione di CULTURA…”: iniziativa all'Aquila con Abete, Bertolini e Capotondi

“Calcio femminile, per NOI una questione di CULTURA…” è il titolo dell’evento che si terrà lunedì 2 maggio all’Aquila, ma al contempo è anche il vero tema alla base dello sviluppo di questo settore in Abruzzo e in Italia.

Gli aspetti culturali del movimento del calcio femminile accompagnano la parte agonistica dando forza al lavoro che si fa nei Comitati regionali e nelle società.

Dedicare a questi aspetti attenzione e renderli il centro del confronto è parte integrante della strategia di crescita del settore e del movimento messa in atto dalla LND Abruzzo nella nostra regione.

L’evento, promosso e organizzato proprio dalla LND Abruzzo, rientra nell’ambito delle iniziative realizzate per “L’Aquila Città Europea dello Sport 2022” e si terrà nell’Auditorium del GSSI alle ore 17.00. All’iniziativa, che sarà aperta dai saluti istituzionali, parteciperanno, oltre ai vertici regionali della LND Abruzzo, come il presidente Ezio Memmo e la responsabile Calcio femminile, Laura Tinari, il presidente LND, Giancarlo Abete, e il consigliere Federale, Daniele Ortolano.

Ma l’attenzione sarà incentrata soprattutto sulle interviste alla CT della Nazionale Femminile, Milena Bertolini, e alla Capo delegazione, Cristiana Capotondi, che dal loro osservatorio privilegiato permetteranno di conoscere e capire meglio questo settore, ispirando dal vivo le giovani e le società abruzzesi. Insieme a loro, anche le due calciatrici della AS Roma Femminile e della Nazionale Italiana, Elisa Bartoli ed Elena Linari, che racconteranno la storia e l’esperienza di chi il calcio lo gioca ogni giorno in un grande Club e nella Nazionale.

“Il percorso culturale che abbiamo intrapreso a partire dallo scorso anno è intenso e fatto di tanti progetti e iniziative - dice la responsabile Tinari - ed è per questo che abbiamo voluto accanto a noi in questa occasione coloro che stanno permettendo a questo settore un grande scatto di orgoglio, rendendosi protagoniste del suo sviluppo”. Per il presidente della LND Abruzzo Memmo, “partono da qui le nostre idee per un’azione sinergica e condivisa, tesa alla divulgazione delle tematiche e delle sensibilità che ruotano intorno al movimento femminile del calcio. Solo attraverso la strategia della ‘cultura’ e dei suoi valori fondamentali e unici il calcio verrà sostenuto, innovato e promosso per e da tutti”.