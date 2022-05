Rugby: un successo la seconda edizione del torneo "Eni - L'Aquila Cup"

Lo scorso sabato 30 aprile si è svolta a L’Aquila la seconda edizione del Torneo “Eni L’Aquila Cup”, la manifestazione nazionale, organizzata dall’a.s.d. Rugby Experience School, dedicata al mini rugby.

Lo storico prato del “Tommaso Fattori” ed il campo di Piazza D’Armi si sono animati grazie al coinvolgimento e all’entusiasmo di circa 600 giovani atleti, la partecipazione di 48 squadre, suddivise nelle categorie under 7, 9, 11, provenienti dall’Abruzzo (Avezzano Rugby, Paganica Rugby, Pescara Rugby, Rebels Rugby Chieti, Rugby Experience School, Rugby Teramo Rugby), dalla Lombardia (Cremona Rugby), dal Lazio (Arieti Rugby, Capitolina Rugby, Fiamme Oro Rugby, Fiumicino Rugby, Polisportiva Lazio Rugby, Primavera Rugby Roma, Rugby Le Mole) e della Campania (Rugby Napoli Afragola).

Dopo le fasi di qualificazione, giocate al mattino su entrambi i campi da gioco, lo stadio “T. Fattori” ha ospitato le fasi finali, dal sedicesimo al primo posto.

Al termine degli incontri sono saliti sul podio:

Fiamme Oro, Primavera rugby e Amatori Napoli (squadra bianca) per la categoria under 7;

Rugby Experience School (squadra bianca), Amatori Napoli (squadra bianca e squadra blu) per la categoria under 9;

Rugby Experience School (squadra rossa), Fiumicino rugby, Amatori Napoli (squadra bianca) per la categoria under 11.

Al di là dei risultati, gli ingredienti principali della manifestazioni sono stati la voglia di giocare e divertirsi con gli amici di maglia: finalmente, dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia, anche i più piccoli sono potuti tornare in campo, indossare la maglia della loro squadra e correre con l’ovale in mano. “È stata una giornata intensa e partecipata, sia in campo che sugli spalti: i bambini ci hanno regalato tanto entusiasmo e voglia di giocare. Grazie al lavoro encomiabile dei volontari e dei responsabili di campo e alla collaborazione degli accompagnatori e degli allenatori delle squadre partecipanti, siamo riusciti ad avere uno svolgimento ottimale degli incontri, con un ritmo alto e poche pause tra una partita e l’altra, aspetto sicuramente importante quando i protagonisti della giornata hanno un’età compresa tra i 5 e i 10 anni. Tanta partecipazione anche sugli spalti gremiti del Fattori, dove i genitori intervenuti si sono emozionati, hanno tifato e sostenuto i propri figli con rispetto e condivisione” ha dichiarato Alessandro Cialone, direttore tecnico ed allenatore Rugby Experience School.

Prossimo appuntamento domenica 15 maggio per la fase del Torneo “Eni – L’Aquila Cup” dedicata alle formazioni under 13.