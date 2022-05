L'Aquila ospita le finali del Torneo Special Basket promosso da Special Olympics

Si terranno sabato 14 maggio, a L’Aquila, le finali del Torneo Special Basket, promosso da Special Olympics Italia e dedicato alla pallacanestro unificata: 200 atleti con e senza disabilità intellettiva giocheranno insieme.

La manifestazione è inserita nel cartellone di L’Aquila città europea dello sport.

Per la terza volta L’Aquila è stata scelta come tappa finale del Torneo Centro Sud.

Dalle 9:00 alle 15:00 di sabato il pallone a spicchi rimbalzerà sul parquet di tre impianti cittadini: PalaAngeli a Sant’Elia, Palazzetto Giovanni XXIII a Paganica e Palestra CUS a Centi Colella.

Special Basket nasce dall’esigenza di dare agli atleti l’opportunità di confrontarsi, in maniera continuativa, con squadre di pari livello ed abilità. Dopo due anni di stop per il lockdown, il Torneo è ripreso a novembre 2021 ed ha visto nei mesi scorsi i Team impegnati in diverse tappe che si sono svolte a Roseto degli Abruzzi, Roma, Atri e Sulmona.

Saranno oltre 200 gli atleti dei 14 Team di basket unificato provenienti da Lazio, Toscana, Puglia ed Abruzzo: Murgia Special Santeramo (BA), Freedom Torrito (BA), Dukes Special Dukes San Sepolcro (Arezzo), Team Special Junior Basket Minozzi Gioia del Colle (BA), Team Moretti Roseto degli Abruzzi, ASD Con Noi Roma, Pol. Soc. Castellinsieme Roma A e B, Asd Smit Roma A e B, Forza 4 Roma, Oltre A e B Roseto degli Abruzzi, Team Sport L'Aquila; tutti insieme porteranno a L’Aquila un grande messaggio di speranza.

Per la riuscita della manifestazione scenderanno in campo diversi amici degli Atleti Special Olympics: il Comitato Regionale FIP, la Fondazione Carispaq, l’ANCE L’Aquila, Nuovo Basket Aquilano, il Panathlon L’Aquila, Ju parchetto con noi, gruppo ANA di Coppito, PIVEC di Tornimparte, l’Oasi del pulito.