Shiba e Massetti portano L'Aquila ai playoff nazionali: Giulianova KO 2-0

L'Aquila doveva vincere per accedere alla fase nazionale dei playoff di Eccellenza. Ed i rossoblù di Lo Re, sul neutro dell'Adriatico di Pescara, hanno portato a termine la missione regolando per 2-0 il Giulianova grazie alle reti di Shiba e Massetti entrambe arrivate nel primo tempo.

Pronti via, quattro minuti e L'Aquila va in vantaggio: angolo dalla sinistra, Shiba di forza prende tempo e spazio a centro area ed incorma alle spalle di Boccanera. A metà frazione i rossoblù vanno ad un passo dal raddoppio; azione che parte ancora da un angolo, pennellata di Massetti, torre di Brunetti e colpo di testa di Tempestilli: Boccanera ci mette una mano e devia sulla traversa.

L'Aquila cinge d'assedio il Giulianova ed al minuto trentanove beneficia di un calcio di rigore per un intervento falloso di Cerasi su Pejic; dal dischetto si presenta Massetti: conclusione tesa ed angolata del 22 rossoblù, Boccanera intuisce ma non riesce ad opporsi.

Passa un minuto e Di Ruocco in transizione offensiva va ad un passo dal tre a zero mettendo sul fondo da posizione assai favorevole.

Il Giulianova si fa vedere in chiusura di frazione con una conclusione di La Barba: De Chirico blocca senza patemi.

Ripresa. Il Giulianova ci prova subito con Persiani: palla alta sopra la traversa. Ribaltamento di fronte e Massetti va via ad un avversario e poi va al tiro ma non inquadra lo specchio. Nitida occasione Giulianova al decimo: punizione dalla destra che pesca Persiani libero in area, colpo di testa ma palla fuori. L'Aquila tiene botta e poi replica: verticalizzazione verso Shiba che col tocco sotto prova a superare Boccanera mancando di poco il bersaglio grosso. Calano i ritmi. L'Aquila amministra: alla mezz'ora Di Norcia cerca e trova Shiba, conclusione del 9 rossoblù sull'esterno della rete. L'ultima emozione della partita, al minuto 95, sul fronte giuliese, è un tiro di Barlafante bloccato senza patemi da De Chirico.

Finisce così. L'Aquila accede quindi al tabellone nazionale e domenica prossima inizierà il suo cammino in trasferta sul campo della vincente dei playoff sardi.