Giro d’Italia: Ciccone scatenato, vola in solitaria e trionfa a Cogne

L'abruzzo dello sport in festa: Giulio Ciccone ha trionfato a Cogne, conquistando la 15esima tappa del giro d'Italia.

Quella del corridore di Brecciarola, frazione di Chieti, è la terza vittoria di tappa italiana in questo Giro d’Italia.

Dopo il successo di Alberto Dainese a Reggio Emilia e Stefano Oldani a Genova, oggi è stato il turno del 27enne abruzzese, bravo a interpretare all’attacco una frazione (Rivarolo Canavese-Cogne di 177 km) che presentava due Gpm di prima categoria (Pila-Les Fleurs e Verrogne) prima dell’ascesa finale (seconda categoria).

Per il corridore della Trek Segafredo è la terza vittoria di tappa al Giro. Nel 2016 arrivò il successo nella Campi Bisenzio-Sestola mentre nel 2019 conquistò la Lovere-Ponte di Legno. Due anni fa poi conquistò la maglia azzurra come miglior scalatore, oltre a vestire per due giorni nel 2019 la maglia gialla di leader del Tour de France, l’ultima italiana.

Quella di Ciccone è stata la reazione che tutti si auguravano dopo la giornata no vissuta domenica scorsa sul Blockhaus, la salita di casa. Per Giulio è la settima vittoria in carriera da pro’: oltre alle tre tappe al Giro c’è stato il Trofeo Laigueglia 2020, il Giro dell’Appennino 2018.

Una vittoria di tappa costruita dopo il via di Rivarolo Canavese quando è partita una fuga di 27 corridori nella quale è entrato il corridore abruzzese. Gruppo di fuggitivi che si è via via scremato con Ciccone bravo poi ad andarsene in solitaria lasciandosi alle spalle - ultimi ad arrendersi - Buitrago (Bahrain-Victorius) a 1’31”, Pedrero (Movistar) a 2’19” e Carthy (Ef Education Easy Post) a 3’09”. Il gruppo della maglia rosa è arrivato 7’50”.

In classifica non cambia nulla con Carapaz che si conferma leader con 9” su Hindley e 32” su Almeida. Lunedì riposo, mentre martedì appuntamento con la sedicesima tappa, Salò-Aprica di 202 km.