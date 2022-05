Atletica leggera, salto con l'asta davanti la Basilica di Collemaggio: nel fine settimana atleti da tutto il mondo all'Aquila

Atleti di livello internazionale si sfideranno sabato e domenica prossimi, 28 e 29 maggio, nel salto con l’asta davanti la Basilica di Collemaggio, all’Aquila, per l’International Pole Vault Event.

Uno scenario di straordinaria bellezza che sarà reso ancor più suggestivo dal fatto che i salti, osservati in prospettiva, arriveranno a superare il magico rosone della facciata della chiesa.

La manifestazione, che rientra nel ricco calendario di L’Aquila Città europea dello Sport, è stata presentata stamattina nella sala Rivera di Palazzo Fibbioni da Gianni Lolli della Fidal (Federazione italiana atletica leggera), Francesco Bizzarri, presidente del comitato esecutivo di L’Aquila Città europea dello Sport, e Roberto Marotta in rappresentanza della Fondazione Carispaq.

Il salto con l'asta è una disciplina di atletica leggera in cui un atleta utilizza un palo lungo e flessibile, solitamente in fibra di vetro o fibra di carbonio, come ausilio per saltare sopra una sbarra.

Il programma prevede per sabato alle ore 15,00 l’incontro coi campioni con la possibilità per i giovani di provare i salti. Domenica alle 15,30 la finale femminile e alle 18,30 la finale maschile. Sul prato antistante la basilica sarà allestita una struttura mobile riconosciuta ufficialmente dalla World Athletics, Federazione mondiale di atletica leggera. Giudici federali sovraintenderanno alle gare e i risultati saranno riconosciuti a livello internazionale per il ranking dell’atletica.