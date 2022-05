L’Aquila 1927, partita spareggio in Sardegna: appello del sindaco Biondi a forze produttive e politiche a sostenere squadra

“È un momento di particolare salute quello che sta vivendo lo sport cittadino, con le squadre di calcio e rugby attese da importanti impegni per il salto di categoria, con giovani e nuovi sodalizi che a seguito di passati fallimenti sono intervenuti e stanno vivendo una nuova primavera di rilancio”.

Lo dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

“Dopo la vittoria di ieri, L’Aquila 1927 sarà attesa questo fine settimana da una decisiva, nonché dispendiosa sotto il profilo economico, trasferta in Sardegna, dove affronterà la gara di andata per gli spareggi nazionali validi per il passaggio dall’Eccellenza in serie D. Il costo stimato è di 15mila euro: per questo motivo lancio un appello a tutte le forze produttive cittadine affinché contribuiscano alla raccolta di fondi necessari per l’organizzazione del viaggio e di tutte le attività utili allo staff tecnico per sostenere al meglio l’impegno. Sarebbe sufficiente che trenta volenterosi cittadini versino una quota di 500 euro per raccogliere la cifra necessaria. Sono certo che la città saprà rispondere con la consueta generosità”.

Si segnala l’Iban della società sportiva dove poter effettuare il versamento da parte degli interessati: IT75R0303203600010000743421. Causale: “Spareggio serie D”.