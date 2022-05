L’Aquila ospita il campionato nazionale Csen di Pole Dance e Aerial Sports

L’Aquila sempre più città europea dello sport.

Il 28 e 29 maggio, il capoluogo abruzzese ospita il campionato nazionale Csen (Centro Sportivo Educativo Nazionale) di pole dance e tessuti aerei.

Una manifestazione che vedrà impegnati 668 partecipanti provenienti da tutta Italia in rappresentanza di 124 diverse società.

La manifestazione, la più grande mai organizzata in Italia per questi sport e prima a racchiudere tutte le specialità aeree in un’unica competizione, gode del patrocinio del Comune.

Si gareggia nel palazzetto del Cus L’Aquila, in località Centi Colella. “Proprio per rispondere alla grande partecipazione di atlete e atleti abbiamo deciso di allestire ben quattro palchi gara” – affermano Erika Esposito e Ilenia Sciotti Gratti, organizzatrici del campionato e, rispettivamente, responsabile nazionale e regionale Csen di questo settore sportivo – Due di questi palchi saranno dedicati ai tessuti aerei, amaca e attrezzi aerei misti; gli altri due al cerchio aereo e alla pole dance. Sarà una grande festa dello sport che donerà vivacità alla città dell’Aquila. Ci teniamo a ringraziare l’amministrazione comunale e regionale per la grande disponibilità dimostrata. Si tratta di un evento da record: non si erano mai registrati questi numeri di affluenza in un sport emergente. Basti pensare che si attendono oltre 2mila persone al Centro Sportivo Universitario de L’Aquila”.

I tessuti aerei (aerial silk in inglese) sono una disciplina basata su evoluzioni a corpo libero che si eseguono grazie a dei lunghi tessuti agganciati al soffitto. Si è cosi sospesi a qualche metro da terra e si eseguono evoluzioni anche complesse che derivano dal mondo circense. Il cerchio aereo (aerial hoop) è un altro strumento molto affascinante che deriva dalla tradizione circense. E’ un cerchio in metallo che si appende al soffitto e si utilizza nella sua interezza in un continuo alternarsi di figure sia statiche che in rotazione. La pole dance è un misto di ginnastica e danza con la pertica.

Attività sportiva a tutti gli effetti, si divide in diverse specialità: pole sport, pole art (o artistic pole) ed exotic pole.