Rugby L'Aquila vince a Salerno contro l'Arechi: serie B sempre più vicina

Con una grande prestazione, la Rugby L'Aquila sbaraglia a Salerno il pur blasonato Arechi con il punteggio di 41 a 10 e mette una serie ipoteca per la conquista della serie B, che si deciderà comunque con la finale di ritorno il 12 giugno prossimo allo stadio Tommaso Fattori.

I neroverdi dell'head coach Massimo Di Marco, appena diventato nonno della piccola Matilde, sospinti dal tifo di un centinaio di supporter arrivati a Salerno, hanno imposto il loro gioco, con un grande primo tempo.

Commenta il presidente Mauro Scopano, amministratore dell'Aterno gas & power: "Portiamo a casa la prima delle due finali, con un risultato che ci rassicura, non solo per il punteggio, ma anche per la grande prestazione dei ragazzi, dal punto di vista sia tecnico che caratteriale. Avanti così, speriamo che domenica prossima sia una grande festa per tutta la nostra città".

Partenza a tutto gas dei neroverdi, subito a meta al 7° con un avanzamento del pacchetto offensivo, e con Giacomo Lepidi che marca. Al 16° meta tecnica dei neroverdi e punteggio sul 14 a 0, dopo un'altra percussione irresistibile.

L'Arechi è schiacciata nella sua metà campo, i neroverdi sprecano altre occasioni dopo ottimi avanzamenti palla ovale in mano. La terza meta arriva comunque al 26°, questa volta con una grande azione di Ludovico Di Marco che, con una micidiale finta, si libera dell'ultimo avversario per volare a meta. Trasformazione di Lorenzo Pupi e il punteggio si aggiorna sul 21 a 0.

Alla prima occasione per i salernitani di riuscire a calpestare il prato del 22 metri aquilano, arriva la meta dei padroni di casa, non trasformata, con punteggio sul a 21 a 5.

La risposta non si fa attendere; altra grande azione dei neroverdi, e splendida meta al 37°: Simone Petrolati avanza, Riccardo Corazza riceve e serve Di Marco che vola per la seconda volta in meta. Punteggio 26 a 5, con trasformazione mancata.

Una grave disattenzione consente all'Arechi di marcare la seconda meta, non trasformata. Solo una parentesi, subito chiusa dal Rugby L'Aquila, che mettendo a segno la quarta meta, con Luca Niro, conclude un primo tempo da incorniciare sul 31 a 10.

Secondo tempo decisamente meno effervescente, complice anche la stanchezza e il caldo torrido. Il risultato resta a lungo inchiodato sul 31 a 10, con numerosi cambi; la Rugby L'Aquila è brava ad addormentare il match e a capitalizzare il vantaggio, che vale oro in vista della partita di ritorno in casa.

Risultato che nella parte finale della gara diventa ancora più rotondo: a segno Matteo Centi, dopo una touche ben capitalizzata sulla linea di meta, e la solita e irresistibile percussione neroverde. E infine grande azione corale che annichilisce le linee difensive dell'Arechi con Iacopo Alfonsetti che finalizza.

Finisce 41 a 10 per i neroverdi, con la serie B a questo punto ipotecata. Man of the match Dario Subrizi.