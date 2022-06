L'Aquila 1927: col Chisola la prima è in casa. Squalifiche pesanti dopo la rissa di domenica

Comincerà tra le mura amiche del "Gran Sasso Acconcia" il percorso dell'Aquila nell'ultimo atto degli spareggi nazionali di Eccellenza.

A Roma l'urna del sorteggio (resosi necessario perché sia i rossoblù che i loro avversari, i piemontesi del Chisola, avevano giocato in trasferta l'andata della semifinale) ha decretato che sarà L'Aquila a dover giocare in casa la partita di andata della finale per la Serie D.

Appuntamento in calendario questa domenica, 12 di giugno, con calcio d'inizio previsto alle ore 16:30. Di conseguenza, poi, la domenica successiva (19 di giugno) gli uomini di mister Lo Re dovranno viaggiare alla volta di Vinovo (comune della città metropolitana di Torino) per disputare - nell'impianto "Dino Marola" - l'ultimo impegno della loro stagione. Anche in questo caso, partita alle 16:30.

Intanto sono arrivati anche i provvedimenti del giudice sportivo, assai attesi dalla tifoseria aquilana a causa del parapiglia scatenatosi domenica scorsa nel finale della partita con il Taloro Gavoi e che si era concluso con i rossi ai giocatori aquilani Scognamiglio, Ponzi e Meo. Ed i verdetti sono stati pesanti.

Il capitano rossoblù Scognamiglio è stato squalificato per cinque giornate per aver (si legge nel comunicato del giudice sportivo) preso parte ad un principio di rissa durante il quale spintonava e colpiva con uno schiaffo al petto un avversario per poi rivolgere espressioni offensive e minacciose verso un altro calciatore avversario. Tre turni di stop sono stati inflitti a Ponzi, per aver colpito un avversario con due manate al volto. Infine, due giornate di squalifica sono state comminate al secondo portiere Meo, espulso dalla panchina per essere entrato in campo in maniera indebita tenendo poi un comportamento minaccioso nei confronti di due calciatori avversari.

In virtù di questi provvedimenti, L'Aquila dovrà affrontare il Chisola senza poter contare su questi tre giocatori.

Per la sostituzione di Scognamiglio al centro della difesa, l'ipotesi più probabile è quella dell'utilizzo del pari ruolo Colombatti.

Intanto, in una nota ufficiale, L'Aquila, parlando delle pesanti sanzioni decise dal Giudice Sportivo, ha annunciato che si adopererà per tutelare in ogni sede i propri interessi.