Podismo: il 19 giugno a San Demetrio il primo 'Trofeo Grotte di Stiffe"

L’A.S.D. Abruzzo Running, in collaborazione con il comune di San Demetrio ne’ Vestini, la fondazione Senatore Cappelli e l’azienda Speciale Territorio e Cultura San Demetrio ne’ Vestini, organizza il primo “Trofeo Grotte di Stiffe”, manifestazione podistica inserita nel circuito Corrimaster, prevista per il 19 giugno alle ore 10:30.

L’evento vuole essere non solo finalizzato alla promozione dello sport ed in particolare dell’Atletica leggera, ma anche alla valorizzazione di un territorio ricco di storia e di bellezze paesaggistiche e naturalistiche, puntando sul connubio tra sana attività fisica e cultura.

La gara si disputerà su un percorso di 11 km sia per le donne che per gli uomini. Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria e le tre società sportive con il maggior numero di atleti iscritti.

La manifestazione non dimentica però i giovanissimi dai 6 ai 13 anni, impegnati in una corsa di 400 metri; inoltre, per gli amanti delle passeggiate, è prevista una camminata della salute e amici a quattro zampe non competitiva di 4 km. I primi tre classificati di ogni categoria potranno vivere l’emozione di essere premiati sul podio.

E’ previsto inoltre un premio ricordo della manifestazione per tutti i partecipanti.

Il comune di San Demetrio ne’ Vestini e l’A.S.D. Abruzzo Running saranno lieti di ospitare atleti, allenatori, dirigenti, accompagnatori, e chiunque vorrà assistere ad un piacevole evento sportivo e culturale, immerso nella valle e nel parco del Sirente Velino. Per tutti gli atleti iscritti alle gare è previsto un buono sconto per l’accesso alle Grotte di Stiffe, oltre che la possibilità di prenotare il pranzo presso i ristoranti del posto a prezzo vantaggioso.

Per le iscrizioni alla gara competitiva bisogna accedere sul sito http://www.corrimaster.com/area_gare.php

Le iscrizioni alla camminata della salute e alla corsa per i giovanissimi dai 6 ai 13 anni verranno effettuate in loco la mattina dell'evento.

Per informazioni è possibile consultare il sito web e le pagine social dell’Abruzzo Running A.S.D, del Trofeo Grotte di Stiffe e il sito dell’amministrazione comunale.