Jill Cooper di nuovo a L’Aquila per una domenica di sport

Un altro grande appuntamento con la regina del Fitness Jill Cooper che anche quest’anno sarà presente a L’Aquila il 3 luglio per una domenica mattina all’insegna dello sport e del divertimento.

Organizzatrice dell’evento per il terzo anno consecutivo, Ramona Gizzi, Istruttrice di Superjump e Personal Trainer.

La manifestazione, rientrante in questa edizione nel calendario di L’Aquila Città Europea dello Sport, prevede ben due attività: il “Freedom” che si svolgerà lungo un percorso nel centro storico della città che prevede una camminata con l’utilizzo di cuffie in silent e delle soste in diverse stazioni di lavoro (5-10 minuti ciascuna) che renderanno dinamico oltre che divertente il lavoro e un’ energica Masterclass di Superjump, presso il Solarium della Piscina Comunale di L’Aquila.

Il Superjump è una disciplina che si svolge con l’’utilizzo di un trampolino elastico modificato da Jill Cooper in persona, che, grazie all’accelerazione del tappeto, combatte la forza di gravità permettendo di lavorare intensamente tutta la muscolatura senza nessun tipo di controindicazione, se non la dipendenza: dopo averlo provato infatti, assicura l’organizzatrice, sarà difficile farne a meno!

Tutti gli iscritti si ritroveranno alle 9.30 presso il Solarium della piscina Comunale, per poi partire con il Freedom alle ore 10. AL rientro inizierà la Masterclass di Superjump prevista dalle ore 11.30.