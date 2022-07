Internazionali d'Italia open 2022 di pattinaggio a rotelle di corsa su pista e su strada

Italia, Belgio, Francia, Germania, Iran, Portogallo, Spagna, Argentina, Uganda, Senegal, Lettonia, Danimarca, Ucraina, Austria, Olanda, Venezuela, sono solo alcune delle nazionalità presenti in questi 3 giorni di spettacolo e sport a 360°!

In totale oltre 80 tra nazionali e club presenti.

Campionesse di calibro mondiale come Hoffamann Josè (Germania), VeenFleur (Olanda), Frann Vanhoutte (Francia), Aura Quintana (Colombia), Alicia Delhommais (Francia), la marchigiana Linda Rossi e Federica di Natale del Centro Polisportivo Giovanile Aquilano che proprio nella sua città ha guadagnato ben tre podi un bronzo nella 10.000 a punti, un argento nella gara ad eliminazione, ed un bronzo nella Maratona su strada della World In line Cup, uno degli appuntamenti più importanti al mondo per quanto riguarda il pattinaggio corsa, svoltosi proprio sul Circuito Stradale ricavato lungo Viale Corrado IV per una lunghezza totale circa 2200 mt.

Campioni del mondo come il tedesco Feliz Rijhen, del team Powerslide detentore alche del record dell’ora e atleta olimpionico su ghiaccio che proprio durante gli Internazionali d’Italia Open nella Maratona della World In line Cup conquista la seconda posizione, il francese Nolan Beddiaf del team EOskate arrivato in seconda posizione nelle gare su pista e primo nella Maratona su strada targata WIC, seguiti dall’italiano Fabio Francolini dell’Aeronautica Militare Nazionale.

I Primi due giorni sono stati stupendi sulla pista Vesmaco di Santa Barbara, dove gli atleti di tutte le categorie dai 8 anni di età si sono confrontati a tutti i livelli.

Sono stati presenti alle gare l’argento olimpionico di pattinaggio corsa su ghiaccio Francesca Lollobrigida e 16 volte Campionessa del Mondo di velocità a rotelle, il Dott. Roberto Marotta Segretario Generale della Federazione mondiale World Skate, Il Prof Francesco Bizzarri Presidente del CUS e Direttore dell’organizzazione di L’Aquila Città Europea della Sport, l’ing. Francesco Tironi Presidente Panathlon ed altre personalità del modo sportivo e politico.

La manifestazione è andata benissimo anche sotto il punto di vista medico sanitario infatti non si sono registrati e incidenti di rilievo.

Una nota positiva è stata la crescita esponenziale delle categorie giovanili degli atleti di 8/9/10/11 anni che si sono confrontati sulla pista piana interna all'ovale di Santa Barbara; hanno superato il numero di 130 presenze. Basti pensare che il Trofeo Nazionale Federale ”Bruno Tiezi” che è un trofeo di rilevanza tecnica molto importante in Italia si è arrivati ad ottenere presenti 190 pattinatori, pertanto l'organizzazione ed i CPGA è contentissima del successo di questo evento che ha portato a L'Aquila a competere 521 atleti provenienti da ogni parte del mondo.

Tantissima felicità in casa il CPGA per gli ottimi risultati di Federica Di Natale che in questi Internazionali d’Italia, con molta tenacia e sofferenza, é riuscita a prevalere e mettersi dietro nomi importanti di campionesse del mondo in carica e molto blasonate.

Ora si pensa ai Campionati Italiani di corsa su pista di Bellusco.