Rugby L'Aquila: convenzione con il Comune per la gestione dello Stadio Tommaso Fattori

Il Comune dell’Aquila ha consegnato stamane le chiavi dello stadio Tommaso Fattori alla Rugby L’Aquila, al netto di una convenzione che prevede la gestione fino a luglio 2023 all’associazione sportiva.



Erano presenti alla conferenza stampa presso lo Stadio Fattori, , il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, il presidente della Rugby L'Aquila, Mauro Scopano, amministratore dell'Aterno gas & power, il presidente regionale della Federazione italiana rugby (Fir), Marco Molina.



“Sicuramente lo stadio fattori è al centro del nostro progetto che si fonda su due pilastri: quello dei settori giovanili e quello delle infrastrutture- afferma Mauro Scopano- questo stadio è importantissimo per storia e potenzialità ma ad oggi servono interventi di riqualificazione del campo da gioco, perché anche considerato il periodo pandemico, la struttura è stata trascurata, inoltre saranno necessari anche vari interventi migliorativi come la riattivazione del tabellone e l’allestimento dei locali per le conferenze stampe.”



La gestione dello stadio Tommaso Fattori, soprattutto nelle attuali condizioni, comporta un costo di gestione elevato, riguardo questo aspetto il presidente Mauro Scopano ha detto: “I costi di gestione sono ancora da valutare, quest’anno saranno importanti perché la struttura negli ultimi anni è stata sottoutilizzata, per ora abbiamo previsto un investimento di circa 80mila euro per poter rendere funzionale il terreno di gioco, l’irrigazione e il tabellone”



Anche il presidente regionale della Federazione italiana rugby (Fir) Marco Molina ha commentato la consegna delle chiavi:

“Non era mai capitato che lo stadio venisse dato ad un’associazione sportiva, è un giorno importante. Questo stadio è riconosciuto in tutta Italia come un tempio del rugby e vederlo in queste condizioni è un peccato- afferma Marco Molina- Fir ha dei fondi sull’impiantisca sportiva che sono a disposizione di tutte le realtà sportive quindi se il presidente Scopano deciderà di attingere a questi fondi sicuramente non ci tireremo indietro” conclude il presidente della Federazione italiana rugby.