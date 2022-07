PNRR: approvato il progetto di copertura della pista di pattinaggio a Santa Barbara

Il Comune dell’Aquila ha ottenuto l’ammissione del progetto da 1,5 milioni di euro presentato presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri finalizzato alla realizzazione della copertura della pista di pattinaggio situata all’interno del complesso sportivo di Santa Barbara.

Una seconda proposta progettuale, con cui l’amministrazione comunale intende realizzare una cittadella dello sport nella frazione di Roio per una somma pari a un milione di euro, è stata ammessa con riserva e occorrerà attendere ulteriori informazioni dal Dipartimento in merito all’eventuale e auspicato positivo riscontro dell’istanza presentata dall’ente comunale.

Entrambe le iniziative sono finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza nell’ambito della misura denominata “Sport e inclusione sociale”.

“Per l’impiantistica sportiva, oltre ai 6,5 milioni di euro messi a disposizione dal Comune, abbiamo programmato interventi per oltre 10 milioni a valere sulle risorse del Fondo Complementare al Pnrr su strutture situate in città e nelle frazioni." queste le parole di del sindaco Biondi e dell'asssessore allo sport Vito Colonna, i quali hanno inoltre dichirato "Questi ulteriori programmi di investimento, di cui uno già ammesso e con l’altro per il quale restiamo in attesa, nutrendo una moderata fiducia su quello che potrà essere l’esito finale, testimoniano la grande attenzione rivolta dal centrodestra aquilano nei confronti dello sport come elemento di valorizzazione e promozione del territorio e coesione della comunità”