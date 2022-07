Gran Sasso Bike Day in memoria di Mauro Mannucci

L’associazione sportiva Bike 99, all’interno della programmazione di eventi che rientrano nel progetto L’Aquila città europea dello sport 2022, ha organizzato per il 31 luglio il Gran Sasso Bike Day, una giornata sui pedali per ricordare il “socio, amico e fratello” Mauro Mannucci.

Quella che si terrà domenica sarà la nona edizione del memorial per Mauro Mannucci e consisterà in una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e della passione ma sarà anche una giornata formativa per riflettere sulla questione della sicurezza stradale.

Presenti alla presentazione dell’evento, Stefania Mannucci, sorella di Mauro, Alessandro Cieli, presidente dell’associazione sportiva, Pierluigi Costantini vice presidente dell’associazione, Il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, il presidente del comitato città europea dello sport, Francesco Bizzarri e il consigliere comunale Luigi Faccia.

“L’Aquila città europea dello sport non è solo una somma di eventi” queste le parole del sindaco “ma è coinvolgimento nell’associazionismo ed educazione allo sport e al vivere civile. Questa manifestazione richiama all’importanza della sicurezza e al rispetto del ciclista.”

Il programma della giornata sarà il seguente:

8:30 Partenza Ciclo Pedalata 110 km

8:30 Escursionismo Cai

8:35 Coppa Gran Sasso CicloStorica

8:35 Partenza GSBD

9:30-11 Cronoscalata di Campo Imperatore

Grazie al patrocinio del Centro Turistico Gran Sasso, la funivia ha costi ridotti per l'occasione, favorendo così ad un folto numero di accompagnatori ed appassionati della montagna di accedere al Gran Sasso ed alle strutture di Campo Imperatore.

Il Gran Sasso Bike Day è una manifestazione gratuita e non competitiva, con l’obiettivo di coinvolgere oltre agli appassionati delle due ruote anche le famiglie con bambini permettendo, grazie alla chiusura del traffico veicolare, l’utilizzo della bicicletta ai minori in piena sicurezza.