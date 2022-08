A L'Aquila raduno tecnico di pattinaggio con ospiti da Portogallo, Austria e Italia

Da lunedì 8 agosto la pista di pattinaggio Vesmaco in località Santa Barbara appena rimessa in piena efficenza dalla a.s.d Centro Polisportivo Giovanile Aquilano ospita in raduno tecnico, da oggi e sino al 12 agosto di ben 3 diverse rappresentative nazionali: Portogallo, Austria e Italia.



Ulteriore conferma dell'importanza del pattinaggio corsa nel capoluogo Abruzzese, quest'anno Città europea dello sport.



Ha aperto gli allenamenti la nazionale azzurra guidata dal commissario tecnico Massimiliano Presti nel pomeriggio ci sarà la nazionale portoghese guidata dal tecnico Alipio Silva che conosce bene la nostra Città in quanto ha partecipato a moltissime edizioni degli Internazionali d'Italia Open con la nazionale portoghese.



Anche l'Austria dovrebbe iniziare con la propria rappresentativa gli allenamenti nel pomeriggio di oggi 8 agosto.



L'Italia ha già dato conferma dell'efficienza della pista con ottimi risultati ottenuti specialmente sui giri veloci. Moltissimi genitori e dirigenti al seguito di queste rappresentative nazionali saranno ospitati negli alberghi della nostra Città.