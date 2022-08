Castel di Sangro, presentazione del libro "Speciale Conference League", sull'impresa della Roma

Proseguono i grandi appuntamenti dedicati allo sport nell’Alto Sangro.

Domani, 25 agosto, alle ore 18:30 nella splendida cornice di Piazza Plebiscito a Castel di Sangro si terrà la presentazione del libro “Speciale Conference League” di Francesco Goccia e Marco Emberti Gialloreti sul recente trionfo dell’A.S. Roma nella prima edizione della competizione europea.

Il libro narra di un momento storico non solo per la Roma ma per tutto il calcio italiano dato che un trofeo europeo mancava in Italia dal 2010, tra l’altro firmato sempre da Josè Mourinho che all’epoca sedeva sulla panchina dell’Inter.

All’interno del volume foto e curiosità su tutta la cavalcata europea della squadra giallorossa, dalle partite iniziali fino all’attesissima finale di Tirana lo scorso 25 maggio.

L’appuntamento è dunque domani a Castel di Sangro che si conferma un grande polo attrattivo per tutti gli appassionati di calcio e non solo.