Campionati Europei di Pattinaggio, fra le location anche l'Aeroporto dei Parchi

Dopo gli Internazionali d'Italia di pattinaggio, che si sono svolti a L'Aquila fino a metà del luglio scorso, la Federazione Mondiale ha ribadito la fiducia riposta nell'organizzazione aquilana decidendo di svolgere nel nostro territorio anche i Campionati Europei di Pattinaggio che si terranno dal 4 all'11 settembre, parliamo del più grande evento rotellistico internazionale dell’anno.

I campionati, come ci ha spiegato Mario Miconi, coordinatore del Centro Polisportivo Giovanile Aquilano e organizzatore dell’evento, si svolgeranno su tre location: la pista di pattinaggio del centro sportivo di Santa Barbara per la corsa su pista dal 4 al 6 settembre, il parcheggio per aerei e alianti dell'aeroporto dei Parchi a Preturo dove si terrà la corsa su strada dall'8 al 9 settembre ed in fine il percorso che comprende viale Corrado IV, via Vicentini, e viale della Croce Rossa per la maratona che si terrà l'11 settembre.

Per l’occasione è previsto l’arrivo di circa 600 atleti da tutta Europa.

Sicuramente la novità e l'originalità di questo evento sarà proprio l'utilizzo dell'aeroporto dei Parchi.

Per questo motivo abbiamo dialogato con Martina Silveri, amministratrice della Sunrise Aviation gestore dell’aeroporto, la quale ha affermato "siamo onorati di ospitare questo evento, è l'ennesima iniziativa che diversifica questo scalo. L’aeroporto deve essere un luogo a servizio della città, quello dei campionati europei di pattinaggio ci è sembrato un percorso interessante."

Ricordiamo che L’Aquila era già stata protagonista in questo campo ospitando nel 2004 i Campionati mondiali di pattinaggio Corsa.