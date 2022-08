Presentata L'Aquila Calcio 2022/2023. Di Giovanni: "C'è tanto entusiasmo. Vogliamo vincere"

Si alza il sipario sulla stagione 2022/2023 dell'Aquila Calcio.

Presentazione ufficiale ospitata in Sala Rivera a Palazzo Fibbioni, sede del Comune.

Scelta di sobrietà e nel solco di un progetto che vede tra i suoi valori quello della condivisione popolare.

Presenti la rosa al completo, lo staff con in testa il mister Massimo Epifani, i quadri dirigenziali.

A questo proposito, dal tavolo di conferenza stampa parole chiare sono state quelle pronunciate dal Presidente Salvatore Di Giovanni, arrivato a L'Aquila nel corso di questa estate. "C'è massimo entusiasmo, grande voglia di fare ed abbiamo un obiettivo: vincere. L'Aquila - ancora parole di Di Giovanni - deve uscire dal campionato di Eccellenza. Abbiamo massimo rispetto per le avversarie - spiega Di Giovanni - ci affronteranno con grinta e coltello tra i denti e quindi sappiamo che non sarà facile centrare l'obiettivo, ma abbiamo il dovere di provarci. Dobbiamo essere ambiziosi e per questo ho responsabilizzato squadra e staff. Sanno che dovranno dare sempre il massimo, negli allenamenti e nelle partite".

Prima di Salvatore Di Giovanni aveva preso la parola l'altro Presidente rossoblù Massimiliano Barberio che, usando una metafora, ha parlato dell'ingresso di Salvatore Di Giovanni come di un passaggio utile per "rinforzare la struttura societaria allargandone le fondamenta".

In prima fila in Sala Rivera c'era il Direttore Generale rossoblù Simone Bernardini, mentre a fare gli onori di casa il Sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi che, dopo aver dato il suo saluto e formulato l'augurio per la nuova stagione, ha rimarcato "la scelta coraggiosa e lungimirante della società di investire molto su giocatori del territorio". Biondi che si è soffermato anche sul tema delle strutture: "Abbiamo cercato di concentrare sullo stadio Gran Sasso-Acconcia risorse importanti - le parole di Biondi - si tratta di un totale di 10 milioni di euro che serviranno per efficientare l'impianto sportivo e svilupparne le potenzialità".

Nel corso della presentazione di squadra, staff e società sono state svelate anche le nuove maglie dell'Aquila Calcio, sviluppate in house e realizzate da Decathlon.

Prima, seconda, terza maglia e mute dei portieri avranno sponsor diversi e dedicati; l'unico che campeggerà su tutte le divise sarà l'AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), anche in questa stagione sponsor etico dell'Aquila Calcio.

Nel dettaglio delle divise, quelle da portiere saranno in tre colori diversi con serigrafata sull'addome l'effige di Palazzo Margherita, sede storica del Comune dell'Aquila.

I componenti del reparto difensivo della rosa hanno invece indossato la terza maglia, neroverde e che presenta anche'essa la serigrafia di Palazzo Margherita.

Seconda maglia che è stata presentata dai centrocampisti dell'Aquila: una casacca a fondo bianco cerchiata di rosso blu e bianco.

Infine, l'attesissima prima divisa portata in Sala Rivera dalla batteria degli attaccanti dell'Aquila.

I dettagli: pantaloncini in tinta unita blu scuro, mentre la maglia è un ritorno alle origini, con bande strette rossoblù, e riprende quella utilizzata nella stagione di Serie B 1936/1937 (quella della tragedia di Contigliano) e nella successiva stagione di Serie C, quando L'Aquila sfidò la Juventus a Torino in Coppa Italia.

Nel corso della presentazione ufficiale dell'Aquila Calcio 2022/2023 hanno portato i loro saluti istituzionali l'Onorevole Luigi D'Eramo ed il Consigliere Regionale Pierpaolo Pietrucci.