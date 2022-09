Dopo la pausa estiva nei mesi di luglio e agosto, ghiotto appuntamento per gli amanti delle ruote grasse alla ripresa delle ultime ostilità 2022 del circuito Mtb Abruzzo Cup con la Gran Sasso Mtb Marathon in programma oggi, domenica 4 settembre a Castel del Monte.

Due anni consecutivi di interruzione causa l’emergenza sanitaria Covid, hanno fatto sentire la mancanza di questa manifestazione agli organizzatori del Bike Team Bucchianico, a tutto il comprensorio e ai partecipanti che non vedono l’ora di solcare gli sterrati tra Castel del Monte, Santo Stefano di Sessanio e Rocca Calascio, i Prati di Cretarola, l’altopiano di Campo Imperatore con il suo Canyon (set naturale di numerosi film) alle pendici del Monte Bolza, la risalita alla Sella di San Cristofaro interessati dal percorso marathon di 61 chilometri e del percorso granfondo di 40 chilometri. La novità di questa edizione 2022, valevole anche per il Circuito dei Sanniti, è una pedalata a carattere cicloturistico che gli organizzatori del Bike Team Bucchianico hanno concertato insieme alla società cooperativa in loco denominata Il Bosso che ha messo a disposizione alcune guide cicloturistiche locali per accompagnare gli aderenti all’iniziativa con la e-bike per una durata di tre ore con partenza alle 10:00.

La Gran Sasso Mtb Marathon è da diversi anni parte integrante dell circuito Mtb Abruzzo Cup che registra da qualche giorno il forfait della Granfondo Mtb Parco Nazionale d’Abruzzo, annullata definitivamente e che si sarebbe dovuta svolgere il 18 settembre a Pescasseroli.

PROGRAMMA GRAN SASSO MTB MARATHON -

ore 7:30 ritrovo, verifica tessere, consegna numeri di gara e pacco gara al Palazzo del Municipio -

ore 9:30 partenza marathon - ore 9:35 partenza granfondo -

ore 11:30 arrivo dei primi atleti granfondo -

ore 12:00 arrivo dei primi atleti marathon