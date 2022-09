Parte forte la squadra azzurra ai Campionati Europei di Pattinaggio

Prima giornata di gare agli Europei di Pattinaggio Corsa dell’Aquila e subito medaglie per gli azzurri.

Nella manifestazione che assegna in Abruzzo i titoli continentali, la squadra italiana del Ct Massimiliano Presti parte bene e centra diversi titoli sulla pista vesmaco di Santa Barbara, rinnovata recentemente proprio per ospitare il più grande evento rotellistico continentale del 2022. in casa Italia occhi puntati sin da subito sui velocisti, tra i più accreditati per la conquista delle medaglie pesanti. Da non sottovalutare anche le altre rappresentative arrivate in terra d’abruzzo con numerosi atleti di punta. Tra queste la Francia, la Repubblica Ceca, la Germania, Il Belgio, l’Austria. “Siamo molto emozionati - ha detto il CT della Nazionale Italiana Massimiliano Presti - Avevo già partecipato al mondiale del 2004, qui a L’Aquila, e so benissimo cosa significa correre un campionato in casa. Stiamo lavorando molto proprio sull’aspetto emotivo - ha rimarcato il CT italiano - cercando con i nostri ragazzi di dare il massimo, soprattutto perché molti di loro sono giovanissimi e alla prima esperienza in un torneo continentale”.