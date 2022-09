L'ASD Progetto Ritmica celebra l'esordio nella categoria Gold

L’associazione sportiva Progetto Ritmica L’Aquila celebra il suo esordio nel campionato di federazione individuale GOLD.

Infatti nella giornata di ieri, domenica 18 settembre, all’interno del palazzetto dello sport di Lanciano si è svolta la prima prova del Campionato Individuale di Categoria e Specialità Gold.

Le ginnaste dell’associazione, nonostante l’emozione per questa prima esperienza nel settore gold, hanno riportato a casa numerosi risultati frutto del lavoro svolto quotidianamente in palestra dallo staff in meno di due mesi.

Lo Staff si è dichiarato orgoglioso delle ginnaste per la grinta e la voglia di crescita dimostrate in ogni allenamento.

Di seguito sono riportate le premiazioni e titoli riportati dall'associazione:

1^ classificata Ianni Martina specialità nastro e clavette-j1

2^ classificata Fontanazza Alice Gea specialità clavette-j1

3^classificata Fontanazza Alice Gea specialità palla-j1

2^ classificata Dari Salisburgo Viola specialità cerchio-j3

3^ classificata Dari Salisburgo Viola specialità clavette-j3

2^ classificata Cesareo Martina specialità nastro-s

3^ classificata Cesareo Martina specialità cerchio-s.

4^ classificata Silvia Alice nel campionato di categoria gold allieve 1

6^ classificata Fontanazza Viola nel campionato di categoria gold allieve 2

7^classificata di Nardo Caterina nel campionato di categoria gold allieve 2.