Reintegrato il Consiglio Direttivo dell'Aquila Rugby Asd

E’ stato reintegrato nel pomeriggio di ieri, martedì, il Consiglio Direttivo dell’Aquila Rugby Asd, in carica fino alla stagione sportiva 2024-25.



L’Assemblea soci, che si è tenuta presso la sala riunioni della società Sport e Salute Regione Abruzzo a L’Aquila, ha reintegrato in surroga i dimissionari e, risultano eletti nel Consiglio Direttivo già composto dalla Presidente Carla Ianni e dai consiglieri Marcello Masci e Vincenzo Savini, le new entry Luigi Caccia, Federica Di Santo, Alessia Lombardo e Domenico Paleri.



Consiglieri di riserva Fulvio Di Santo e Anna Maria Comazzetto.



I consiglieri in surroga sono stati eletti all’unanimità.



Nell’arco dell’Assemblea, validamente costituita secondo le norme statutarie, i soci hanno appreso la relazione tecnica-morale del Presidente, il bilancio 2021-22, il bilancio preventivo 2022-23, con la Ianni che ha illustrato gli obiettivi per la stagione sportiva 2022-23.



Alle ore 18.40 l’Assemblea ordinaria è stata interrotta dall’arrivo degli agenti della Polizia di Stato, chiamati ad intervenire dai soci radiati per comportamento antisportivo e morosità con la pretesa di prendere parte alla stessa. La Presidente Ianni, chiarita la situazione agli agenti della Polizia di Stato, ha successivamente ultimato l’Assemblea.



“Questa società si è rinforzata con i nuovi consiglieri e continuerà a lavorare con onestà intellettuale, correttezza e trasparenza per il bene dei ragazzi”, ha dichiarato soddisfatta la Presidente Ianni sul suo nuovo Consiglio Direttivo.