United L'Aquila: tante novità per il progetto di calcio popolare

Un nuovo presidente, un nuovo tecnico, nuovi giocatori e un allargamento al calcio giovanile.

Sono tante le novità dello United L'Aquila, che si appresta ad affrontare la sua quinta stagione agonistica, di cui però le ultime due fortemente condizionate dalla pandemia.



Il progetto sportivo e sociale antifascista, antirazzista e antisessista nato nel 2018 all'Aquila ha cambiato quest'anno il vertice dell'associazione.



Alla presidenza di Luca De Julis, uno dei fondatori del progetto, ha fatto seguito Claudio Del Tosto.



È inoltre entrata in dirigenza la prima donna della storia dello United: Anna Romano.



Quest'anno la squadra che affronterà il campionato di terza categoria, che sarà presentato nel capoluogo il 29 settembre, sarà allenata da Giampaolo Ciccozzi, tecnico di esperienza e volto noto del calcio abruzzese. Succede a Antonello Bernardi, primo e finora unico allenatore dei mammut.



"Ringraziamo Bernardi perché è stata sempre una figura fondamentale per noi - afferma Del Tosto - con una sensibilità sociale e politica fuori dal normale per l'ambiente. Per questo crediamo che sia prezioso che rimanga nell'orbita United attraverso la direzione tecnica dei più giovani. Noi siamo nati gettando il cuore oltre l'ostacolo. Sperimentare continuamente è nel nostro dna. Anche per questo diamo il benvenuto a Giampaolo Ciccozzi, che contribuirà con la sua esperienza al nostro progetto sportivo e sociale".



Bernardi guiderà la juniores provinciale che si è appena formata nel San Gregorio Calcio, storica compagine aquilana che attualmente milita nel campionato di promozione, in collaborazione proprio con lo United. I mammut supporteranno il progetto complesso ma ambizioso di una squadra juniores popolare, che possa garantire il diritto allo sport per tutti i giovani del territorio, compresi i ragazzi delle comunità presenti in città.



Il primo raduno ci sarà presso il campo sportivo di San Gregorio lunedì 26 settembre, alle ore 18:30.

Per info è possibile contattare il 3401034175 (Stefano) o il 3294054134 (Filippo).



Per quanto riguarda la prima squadra l'ambizione è quella di rimanere nella zona alta della classifica come nei precedenti tre campionati, dove lo United è finita due volte terza e lo scorso anno al quinto posto.



Per la stagione 2022-2023 alcuni giocatori hanno deciso di intraprendere nuove esperienze, come Mamotou Samake e Richy Imasuen, andati rispettivamente al Coppito e all'Atletico Amiternum, e Godwin Ugwoke (al Tornimparte).



È questo uno degli obiettivi principali del progetto United: porsi da primo approdo per giovani stranieri (e non) affinché si creino le condizioni per un'inclusione reale nel tessuto sportivo e sociale nella comunità.



Tanti sono gli arrivi per la stagione 2022-2023. Tra questi, in arrivo dalla juniores dell'Aquila Calcio il difensore italo-kosovaro Enis Daka (classe 2003), il portiere pakistano Gul Nawaz (1996) e il centrocampista brasiliano Carlos Do Carmo (1994).



Inoltre ci saranno i due graditi ritorni del difensore senegalese Hamadou Mballo (1998) e del centrocampista aquilano Paolo Di Marzio (1991).



Altri si sono uniti al gruppo e verranno formalizzati nei prossimi giorni. Dopo il successo della giornata in memoria di Alassane Nokho, che ha visto il Federale dell'Aquila attraversato da centinaia di persone da mattina a sera, il 1 ottobre (dalle ore 18) a CaseMatte ci sarà la consueta pecora alla cottora dello United, ormai un appuntamento "tradizionale" per l'autofinanziamento dei mammut. In quella occasione sarà presentata anche la squadra.