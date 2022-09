L'Aquila riprende la Torrese nel recupero. Ospiti avanti con Shiba, Santirocco firma l'1-1

Finisce senza vincitori ne vinti e nel segno degli ex il match tra L'Aquila e Torrese.

1-1 il risultato al "Gran Sasso-Acconcia", con gli ospiti passati in vantaggio grazie a Shiba dopo metà ripresa e raggiunti nel recupero da Santirocco.

Entrambi, calciatori che lo scorso anno giocavano a casacche invertite.

La cronaca. Tre minuti e la Torrese si fa vedere dalle parti di Barbagallo: angolo dalla sinistra, Cellucci stacca all'altezza del secondo palo ma mette sul fondo.

120 secondi dopo ancora ospiti in proiezione offensiva con un tiro largo di Farias.

Al decimo, invece, è bravo Barbagallo a chiudere lo specchio della porta ad una incursione di Cellucci.

L'Aquila si vede al diciassettesimo: Sarritzu viene atterrato nell'area della Torrese, il direttore di gara fa segno di proseguire il gioco tra le proteste di marca rossoblù.

Al ventiquattresimo gara in salita per i padroni di casa che restano in dieci: a gioco fermo Diarra rifila uno schiaffo a Mastrilli, Palomba di Torre del Greco estrae il rosso diretto ai danni del 26 dell'Aquila.

Nonostante l'inferiorità numerica, L'Aquila al ventisettesimo va vicina al gol: su una palla lunga si ostacolano Montese e Viegas Barriga, Alessandro è bravo a fare sua la sfera ma poi non riesce a concretizzare l'occasione.

Minuto trentotto, torna in avanti la Torrese: tiro a giro di Cellucci, Barbagallo risponde con i pugni.

La frazione va in archivio con un'occasione per L'Aquila: controllo orientato di Alessandro appena dentro l'area e battuta secca a rete, Montese si oppone e tiene il risultato sullo 0-0.

Al duplice fischio animi caldi; ne fa le spese il tecnico rossoblù Epifani, prima ammonito e poi espulso per qualche parola di troppo pronunciata negli spogliatoi.

Ripresa.

Minuto sette: traversone di Nicolosi dalla sinistra, inzuccata di Shiba che mette sul fondo.

Taccuino scarno nella parte centrale della frazione, e per trovare un nuovo spunto di cronaca bisogna arrivare al venticinquesimo, quando Barbagallo si oppone al tentativo del neo entrato Massetti.

È il preludio al vantaggio della Torrese: sul successivo calcio d'angolo la difesa aquilana mette fuori la sfera, raccolta da Di Lallo che verticalizza verso Shiba il quale, dal cuore dell'area, scocca una conclusione potente che si insacca all'incrocio dei pali.

L'Aquila prova a reagire: trentasettesimo, conclusione dal limite di Sarritzu contrata in calcio d'angolo da un difensore ospite.

Lo stesso Sarritzu al quarantaduesimo va vicinissimo al pareggio con una girata da dentro i 16 metri che sfiora il palo alla destra di Montese.

Allo scoccare del novantesimo ancora i rossoblù in avanti con la conclusione di D'Ercole sporcata in angolo da un difensore della Torrese.

Tanta mole di gioco da parte dell'Aquila trova concretizzazione al terzo minuto di recupero, quando i padroni di casa pervengono al pareggio grazie al colpo di testa vincente griffato da Santirocco.

Nel finale un accenno di rissa nell'area di rigore dell'Aquila poi solo il triplice fischio che decreta la fine delle ostilità.

Tra una settimana L'Aquila sarà di scena a Montesilvano, la Torrese invece ospiterà il Giulianova.