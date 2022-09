Presentata la prima squadra femminile di L'Aquila Calcio 1927

Presentata questa mattina la prima squadra femminile di L'Aquila Calcio 1927, un progetto ambizioso per dare spazio alle tantissime giovani donne che vogliono praticare questo sport senza essere costrette a farlo fuori dalla propria città.



"Abbiamo confluito in L’Aquila Calcio 1927 settore femminile per dare una mano e per dire che le donne possono fare qualsiasi tipo di sport anche quelli considerati maschili, come il calcio. Mamme per L'Aquila ha confluito per far conoscere queste ragazze nel mondo del sociale." afferma Valeria Baccante, membro del direttivo della squadra.



"Ci stiamo impegnando tutte quante per salire di categoria e per portare L'Aquila in un'altra categoria, tutte uscivamo fuori per giocare a calcio e adesso che invece abbiamo questa realtà speriamo di fare il meglio per vincere questo il campionato d’eccellenza." aggiunge Noemi Giuliani, capitano della squadra.