Presentata la squadra Rugby L'Aquila. Domenica derby con il Paganica

Presentata ieri nel pomeriggio la squadra Rugby L’Aquila, ad aspettare questo momento tifosi e cittadini, in vista della prima di campionato che sarà subito un derby.



Domenica infatti vedremo la compagine Neroverdi affrontare la compagine Rossonera del Paganica.



“La squadra -spiega Mauro Scopano, presidente della Rugby L’Aquila- dal punto di vista sportivo numericamente non è molto consistente, abbiamo bisogno di unità in più, l’anno scorso eravamo in 16 ed è stato un campionato sofferto, ci manca qualche elemento ma la qualità è ottima e penso che sul campo potremmo dire la nostra”



E aggiunge: “Già la partenza è stata confusionaria in quanto abbiamo avuto ripescaggi e contro ripescaggi sia dal nostro girone alla serie A sia dalla serie C poi al nostro girone, non più tardi di qualche giorno fa è andata via una squadra romana e ne è entrata un’altra anche se poi è stata ripescata la capitolina che come tutti sappiamo è molto ben organizzata, sarà un osso duro.”