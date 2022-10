Calcio, Eccellenza: L'Aquila, tre gol nel primo tempo per domare la Santegidiese

L'Aquila, battendo 3-1 in casa la Santegidiese, continua a tenersi nella scia delle battistrada del campionato di Eccellenza.

Epifani (che torna dalla squalifica) sceglie un iniziale 4-2-3-1 con Alessandro unica punta supportato da Sarritzu, Carbonelli e Marchionni. Il tecnico ospite Di Serafino risponde con un 4-3-3 che vede Filiaggi riferimento centrale con Mucci e Rodia sugli esterni.

Pronti via e L'Aquila la sblocca. Tre minuti sul cronometro, Bellardinelli suggerisce per Carbonelli che entra di gran carriera in area e serve Alessandro il quale, dalla breve distanza, deve solo appoggiare nella porta rimasta sguarnita.

Al decimo calcio d'angolo per i padroni di casa, dalla bandierina battuta di Sarritzu ed incornata di Scipioni che mette di pochissimo sul fondo.

A metà frazione Sarritzu ruba palla a Mariani, entra nell'area della Santegidiese e conclude ma trova la risposta di Venditti che gli nega la gioia del gol.

I giallorossi ospiti si fanno vedere al ventiquattresimo e vanno vicinissimi al pari: punizione in verticale di Petronio, si accende una mischia nell'area dell'Aquila, Filiaggi ci mette il piede trovando però la traversa che respinge il suo tentativo.

Scampato il pericolo, L'Aquila riprende il pallino del gioco ed al ventisettesimo raddoppia: Alessandro stoppa la sfera sulla trequarti, smista verso Sarritzu che arma il tiro a giro e batte Venditti.

I rossoblù cingono d'assedio i sedici metri della Santegidiese ed al trentaquattresimo calano il tris: azione insistita dell'Aquila, i difensori giallorossi non riescono a liberare la loro area, Corticchia raccoglie la sfera e verticalizza per Alessandro che, dalla corta distanza, batte Venditti.

Passano sei minuti e la Santegidiese accorcia le distanze: Filiaggi difende palla sulla destra e cambia fronte pescando Mariani che va al tiro di prima intenzione; Barbagallo riesce a smanacciare, ma la palla tocca entrambi i pali della sua porta e poi si insacca.

La ripresa si apre con un diagonale teso di Sarritzu allungato in calcio d'angolo da Venditti.

Secondo tempo meno frizzante e per trovare un nuovo spunto di cronaca bisogna arrivare a metà frazione, quando l'estremo difensore della Santegidiese è bravo a dire di no al tentativo del neo entrato Scimia.

La partita scorre via senza sussulti fino al quarantaduesimo, quando Silvestri perde palla a beneficio di D'Ercole che dal limite scarica il rasoterra ma non trova il bersaglio grosso.

Non succede nient'altro fino al triplice fischio finale.

L'Aquila si assicura quindi i tre punti e domenica farà visita all'Ovidiana Sulmona; la Santegidiese, invece, sarà di scena in casa con il Giulianova.