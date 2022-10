Doppia medaglia per il CPGA Karate L'Aquila al Trofeo Karate Adriatik Cup

Domenica 9 Ottobre si è svolto a Pescara il Trofeo KARATE ADRIATIK CUP 2022, la gara organizzata dalla ASD Karate Sport Center di Montesilvano-Chieti in collaborazione con il Comitato Regionale dell’Abruzzo FIJLKAM, considerata come banco di prova per le prossime competizioni di livello nazionale.

Alla manifestazione hanno partecipato 31 squadre per un totale di 185 atleti divisi tra la specialità del kata (forma) e del kumite (combattimento), provenienti da diverse regioni italiane.

La competizione ha riaperto in modo esemplare la stagione post-covid generando un clima sereno e collaborativo. Gli atleti Francesco Bartolini e Filippo Morelli del CPGA Karate L’Aquila, allenati dai Maestri Benedetto Arnone e Armando Matarelli, sono riusciti a dimostrare il loro valore conducendo una gara di kata tecnicamente impeccabile.

La prima medaglia ad arrivare è stata quella nella categoria Cadets di Francesco Bartolini, che con tre eccellenti prove è riuscito a tenere testa a tutti i suoi avversari battendo nell’ultimo incontro il finalista dei campionati nazionali federali ottenendo una splendida medaglia d’oro.

La seconda medaglia è stata conquistata nella categoria Under 14 da Filippo Morelli che è riuscito a salire sul podio con una bella prestazione complessiva che gli ha fatto guadagnare una lodevole medaglia di bronzo.

I risultati ottenuti sottolineano l’impegno, la costanza e la dedizione di questi atleti che si stanno facendo largo puntando ai podi nazionali ed internazionali.