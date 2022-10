Dal 21 al 23 ottobre atleti da tutto il mondo per la sfida di mountain trail running sul Gran Sasso

Dal 21 a 23 ottobre ospite del capoluogo abruzzese la One Hundred World Series, sfida di mountain trail running che vedrà partecipare i più temerari atleti da ogni parte del mondo.



A presentarlo, stamattina nella sede comunale di Palazzo Fibbioni, sono stati il sindaco, Pierluigi Biondi, Camillo Franchi Scarselli, fondatore e presidente di Atleticom e di One Hundred Italia, l’assessore comunale allo Sport Vito Colonna, il presidente del Comitato esecutivo di L’Aquila Città europea dello Sport 2022, Francesco Bizzarri, il direttore di gara Igor Antonelli, il direttore generale dell’Arta Maurizio Dionisio e Maurizio Moro dell’Associazione Luca Moro.



Negli splendidi scenari del Gran Sasso e della città dell’Aquila atleti da tutto il mondo attraverseranno boschi, altopiani, borghi e laghi su percorsi che variano tra sterrato, stretti passaggi e verdi manti d’erba per quattro diverse distanze competitive che vanno dai 160 km, 100 km, 30 km fino ai 15 km.



“Ringrazio il Comune, la Regione, tutti i Comuni coinvolti e il Parco Nazionale perché sono parte di un grande comitato- afferma Camillo Franchi Scarselli, fondatore e presidente di Atleticom e organizzatore dell’evento- Atleti da tutto il mondo abituati a fare gare sulle Dolomiti convinti che solo in quel luogo si riescano a trovare degli elementi sfidanti, invece siamo riusciti a portarli qui”



“Si tratta di atleti professionisti che cercano le impennate e altezze, si tratta di un percorso di 160 km che attraversa tutta la provincia e permette di vedere il Gran Sasso da tutte le prospettive, poi la gara finisce in cima la scalinata di San Bernardino, ultimo ostacolo in salita. I percorsi che prevedono i 30 km e 15 km partiranno e arriveranno a San Bernardino e sono stati inseriti per dare esperienza a chiunque di partecipare ad un evento del genere” aggiunge Camillo Franchi Scarselli.



“Sono 77 atleti da tutto il mondo, per esempio da Brasile e dall’Australia e da tanti altri luoghi, un numero che vorremmo anche ampliare piano piano, ma sarà il dialogo con questi grandi atleti ad aiutarci a migliorare il percorso.” Conclude Franchi.



Per il Sindaco Pierluigi Biondi: “evento che da lustro alla città, l’impegno dell’amministrazione sarà di renderlo un appuntamento fisso”