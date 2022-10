L'Aquila si colorerà di rosso-blu per la festa dei 95 anni dell'Aquila Calcio

A conclusione dell’anno in cui L’Aquila è stata città europea dello sport arriva la festa in onore dei 95 anni dell’Aquila Calcio.

Le strade e le piazze dell’Aquila dal 12 al 13 novembre si coloreranno dei colori della squadra, con una due giorni ricca di eventi, tra tornei di calcio, gare podistiche, musica, momenti enogastronomici, spettacoli per famiglie e mostre.

A darne notizia l’Assessore allo sport Vito Colonna, il quale ha manifestato l’orgoglio del comune nel dare il patrocinio alla festa del popolo rosso-blu e ha dichiarato “Rivolgo il mio appello a tutti gli aquilani affinché si stringano intorno alla nostra squadra e ai suoi storici e affezionatissimi tifosi in occasione dell’incontro L'Aquila-Pontevomano per dare vita ad una delle coreografie che si preannuncia tra le più entusiasmanti di sempre. Non mancate e sempre forza l’Aquila 1927!”.