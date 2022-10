LND disse no a L'Aquila Calcio per le magliette contro la sentenza, ma per ora nessuna sanzione

La Lega Nazionale Dilettanti Comitato Abruzzo, per il momento, non ha irrogato sanzioni nei confronti dell’Aquila calcio, dopo che, domenica scorsa, i rossoblù erano entrati in campo, al Pallozzi di Sulmona, indossando le magliette “I morti non meritano percentuali”.



Infatti, dopo la sentenza del Tribunale Civile sul concorso di colpa al 30% per le vittime del crollo della palazzina in Via Campo di Fossa nella notte del terremoto del 6 aprile 2009, la squadra si era unita al coro di proteste e indignazione scendendo in campo con le suddette magliette, richiedendo però prima l’autorizzazione alla LND Abruzzo, autorizzazione però non concessa.



Dopo la decisione della squadra di scendere comunque in campo con una divisa diversa da quella concessa c’era attesa per capire come la LND Abruzzo avrebbe trattato la questione.



Ebbene, dopo l'attesa, nel comunicato ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti Comitato Abruzzo si legge: “esaminati il referto dell’arbitro ed il rapporto del Commissario di Campo, i quali riferiscono che L’Aquila, all’inizio della gara, effettuava l’ingresso in campo sul terreno di gioco con un abbigliamento non regolamentare, soprassiede sull’assumere provvedimenti in attesa di acquisire ulteriori elementi atti a definire meglio i fatti”



Difficile capire quali ulteriori elementi debbano essere assunti, ma l’auspicio è che questo momento di riflessione serva alla LND per decidere di chiudere la questione senza addebiti per la società dell’Aquila.