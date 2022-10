L'Aquila piega lo Spoltore. Decisivo l'uno-due firmato da Marchionni e Carbonelli

Quarto successo di fila in campionato per L'Aquila che, tra le mura amiche del Gran Sasso Acconcia, regola per 2-0 lo Spoltore grazie alle marcature di Marchionni e Carbonelli.

Primo spunto di cronaca dopo cinque minuti di marca aquilana: traversone dalla destra di Sarritzu, Palena allontana.

Ancora i padroni di casa propositivi al nono: angolo da sinistra di Marchionni, colpo di testa di Brunetti murato da Terrenzio, sfera ripresa ancora dal capitano dell'Aquila che ci prova una seconda volta trovando la parata di Palena.

Al quarto d'ora la gara si sblocca con il vantaggio dell'Aquila: Bellardinelli recupera palla sulla trequarti e avvia la transizione che porta al tiro Carbonelli; conclusione sporcata da un difensore che diventa un assist per Marchionni il quale, appostato a centro area, piazza la zampata vincente.

Marchionni protagonista anche al ventottesimo quando ci prova direttamente da calcio d'angolo: Palena si disimpegna in bello stile.

Lo Spoltore si vede alla mezz'ora: cross dalla destra a cercare Colecchia, perfetta la chiusura di Bellardinelli che evita potenziali pericoli.

Sempre Colecchia (poco dopo costretto a lasciare il campo per un problema al polpaccio) ci prova da lontano al minuto trentatre: Barbagallo blocca a terra.

Sul ribaltamento di fronte, L'Aquila raddoppia: Marchionni sfonda sulla fascia sinistra e cambia il fronte di gioco pescando Carbonelli che addomestica la sfera e poi la piazza alle spalle di Palena.

I rossoblù insistono e prima dell'intervallo costruiscono due nitide occasioni per il 3-0: al quarantaquattresimo Marchionni da buona posizione sciupa un suggerimento di Carbonelli poi, al quarantasettesimo, Diarra di testa sugli sviluppi di un angolo sfiora il palo alla sinistra di Palena.

Ripresa.

Non cambia il canovaccio, con L'Aquila a menare le danze.

Al decimo Diarra verticalizza verso Carbonelli che, dal cuore dell'area, perde l'attimo per la conclusione dando modo alla retroguardia dello Spoltore di chiudersi e sventare la minaccia.

Passano i minuti e l'inerzia non muta: a metà frazione girata di Santirocco che si perde sul fondo.

Al ventinovesimo il neo entrato Scimia coglie in pieno l'incrocio dei pali con un tiro cross dalla destra.

Scimia che, al minuto trentotto, coglie il secondo legno di giornata: pregevole tiro a giro del 16 rossoblù, Palena è battuto ma il palo respinge la conclusione.

La partita va in archivio con la punizione battuta da Corticchia che si perde di poco sul fondo.

L'Aquila si porta così a 19 in classifica e sabato sarà di scena a Lanciano; lo Spoltore, invece, resta fermo a quota 10 e nella prossima partita riceverà il Giulianova.