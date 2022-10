Basket C Gold: quarta vittoria di fila del Nuovo Basket Aquilano

Il Nuovo Basket Aquilano non si ferma e ottiene la quarta vittoria consecutiva nel Campionato di C GOLD, superando, davanti a un PalaAngeli carico di entusiasmo. Resta capolista solitaria la squadra di coach Zubiran, che soffre nei primi due quarti la determinazione dei molisani, scesi in campo con un roster composto da tanti giocatori esperti e di categoria superiore, per poi ingranare la quarta al rientro dall’intervallo e prendere il largo, con una voglia di vincere cui i molisani non hanno saputo resistere, dopo aver giocato nei primi venti minuti una partita combattuta punto su punto.

I ragazzi di coach Zubiran hanno trasmesso a tutti una determinazione fortissima nel restare imbattuti in quest'inizio di campionato e orchestrati dalla regia del play uruguaiano Nessi hanno offerto spettacolo e tantissime varianti e situazioni offensive da ognuno sceso sul parquet, mantenendo sempre una forte pressione anche in difesa: una voglia di vincere feroce e un’intensità che in questa prima fase del torneo sta facendo la differenza. .

Grande l’entusiasmo sugli spalti di un PalaAngeli che registra ancora una volta l’ennesimo tutto esaurito, con tanti sportivi cittadini non solo appassionati di basket che continuano ad affluire per stare accanto ai ragazzi del Nuovo Basket Aquilano: al termine la consueta festa con il giro di campo degli atleti, chiamati a gran voce dal pubblico. Lo staff tecnico dopo una giornata di riposo sarà già al lavoro da martedi con il team per preparare il big-match di domenica prossima sul campo della favorita numero uno per la vittoria finale, l’Amatori Pescara, che insegue a due punti di distanza.