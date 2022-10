Sconfitta per il Rugby L'Aquila a Catania contro la capolista

La combattuta sfida in trasferta, valevole per la terza giornata del girone 4 del campionato nazionale di serie B, del Rugby L'Aquila contro la capolista Cus Catania, si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa per 12 a 8.

I neroverdi con una buona prestazione, sono stati in vantaggio per buona parte della gara, grazie ad un calcio piazzato a 4' di D'Antonio, e poi con una meta al 39' di Petrolati. Nella parte finale della gara si è assistito però al ritorno del Cus Catania, che ha prima accorciato le distanze con una meta al 65', non trasformata, e poi con una meta decisiva, trasformata, al 70', contenendo in seguito l'assalto finale dei neroverdi.