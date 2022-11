Per il quinto anno consecutivo l'Eni sarà sponsor del Rugby Experience L'Aquila

Eni continua il suo sostegno al capoluogo aquilano, dopo l’impegno nella ricostruzione post sisma con la riconsegna alla città della Basilica di Collemaggio, nel 2017, a seguito dell’imponente intervento di restauro; infatti, per la quinta stagione consecutiva il logo Eni sarà ancora sulle maglie della Rugby Experience L’Aquila, di tutte le atlete e gli atleti dall’under 5 all’under 19.

“Il rinnovo della fiducia da parte di Eni ci rende particolarmente orgogliosi del percorso che abbiamo intrapreso e che, con impegno ed entusiasmo, stiamo portando avanti: un progetto di crescita totale, rivolto al benessere psico – fisico, sportivo, sociale e psicologico insieme, delle nostre atlete e dei nostri atleti” – ha dichiarato la dottoressa Federica Aielli, presidente della Rugby Experience L’Aquila.

Un progetto importante che vede da un lato l’impegno sul campo da gioco con oltre 250 giovani atleti, tra i 4 e i 18 anni: l’associazione aquilana svolge l’attività regionale organizzata dal Comitato regionale Abruzzese FIR, coinvolge ogni categoria nella partecipazione ai più importanti tornei nazionali, partecipa ai raggruppamenti interregionali under 15 e ai campionati nazionali under 17 e under 19 (unica rappresentante abruzzese nelle competizioni).

Rugby Experience organizza, inoltre, il Torneo “Eni L’Aquila Cup”: una competizione nazionale dedicata al rugby giovanile che convoglia ogni anno nel capoluogo abruzzese centinaia di rugbisti in erba, divenendo un’importante occasione per far conoscere e visitare la città.

Un percorso ambizioso, quindi, che non si ferma al rettangolo di gioco: l’associazione, infatti, adotta il rugby come itinerario formativo, promuovendo uno stile di vita sano, incentrato sul benessere fisico e psicologico delle sue atlete e dei suoi atleti. È del 2017 la nascita di Rex Lab: un centro sperimentale di formazione continua in cui sport, studio, alimentazione, benessere fisico, posturale e psicologico avanzano insieme, nell’ambito di un progetto di crescita a 360 gradi, che vede protagonisti le atlete e gli atleti con le loro famiglie e lo staff tecnico, atletico e medico della Rugby Experience L’Aquila.

di Eni supporta lo sport in quanto linguaggio universale che unisce le persone e straordinario veicolo di valori per i giovani e per la società, secondo uno stile di vita sano e nel rispetto delle regole.