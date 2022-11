Rugby L'Aquila, domani al Fattori sfida contro l'Arechi Salerno

"La sfida di domenica sarà determinante per confermare il cambio di passo: siamo partiti a rilento, ma soltanto dal punto di vista dei risultati, perché l'impegno e la determinazione c'è stata in tutte le precedenti partite.

Poi abbiamo preso le misure, abbiamo ritrovato la cattiveria e la capacità di finalizzare, che ora dobbiamo mantenere fino alla fine". Così Mauro Scopano, presidente della Rugby L'Aquila, alla vigilia della 6a giornata del campionato nazionale di Serie B, che vedrà i neroverdi in campo al Tommaso Fattori contro l'Arechi Rugby, domani 27 novembre alle ore 14.30.

Partita delle conferme, per la giovane compagine neo promossa: dopo un avvio deludente, con tre sconfitte di fila, la Rugby L'Aquila ha vinto e convito nelle ultime due giornate, contro il Benevento e poi contro il Frascati. A guidare la classifica del Girone 4 la Rugby Roma Olimpic, con 23 punti, a seguire Cus Catania19, Polisportiva Paganica, 17, Capitolina Cadetta, 15, Benevento, 14, Rugby L’Aquila, 11 punti, US Roma e Frascati Rugby 9, Messina Rugby 5 e Arechi Salerno con zero punti.

"L'Arechi è fanalino di coda, ma non dobbiamo in nessun modo sottovalutarlo - ammonisce il presidente -. Sarà un piacere ospitali, contro di loro abbiamo vinto solo pochi mesi fa, proprio al Fattori, la finale di ritorno che ci è valsa la qualificazione in serie B, e loro hanno mostrato una grande sportività, sono rimasti con noi a festeggiare fino a tarda sera.

E' nata insomma una sincera amicizia, ed è questo il bello del rugby". Buone notizie anche dall'infermeria, finora molto affollata: sono in fase pieno recupero pedine importanti come il capitano Lorenzo Fiore, Pietro Antonelli, Lorenzo Pupi e Jorge Suarez, quest'ultimo convocato per domani dal coach Massimo Di Marco.

Infine Scopano tiene a ringraziare pubblicamente il dirigente comunale Vincenzo Tarquini, "per il supporto e la competenza dimostrata nella sostituzione di una delle due H del Fattori, dopo l'incidente delle settimane scorse. Un intervento tempestivo che non ha compromesso in nessun modo il terreno di gioco, che resta in perfette condizioni. Il gioco di squadra è importante dentro e fuori dal campo".

Questi i convocati per la partita di domani: Breglia, Lepidi, Di Febo, Centi, Licata, Niro, Daniele, Basile, Petrolati, D'Antonio, Tasca, Alfonsetti S., Sansone, Corazza, Capocaccia, Rosone, Iezzi, Sacco, Fiore, Bologna, Suarez, Santavenere.