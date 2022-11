L'Aquila all'inglese sul Capistrello. Finisce 2-0 con i gol di Sarritzu e Di Norcia

Grazie alle reti di Sarritzu e Di Norcia L'Aquila supera 2-0 in casa il Capistrello e continua la sua marcia nei quartieri altissimi della classifica del campionato di Eccellenza.

Prima del fischio d'inizio, squadre schierate insieme a centrocampo mentre il direttore di gara (Benestante di Aprilia) alza il tabellone luminoso recante il numero di pubblica utilità 1522, per il sostegno alle donne vittime di violenza.

Poi la partita.

La gara si sblocca dopo sei minuti con il vantaggio dell'Aquila: Sarritzu dai venti metri sfodera una staffilata tesa ed angolata sulla quale Mario Di Girolamo non riesce ad opporsi. Per l'esterno offensivo rossoblù si tratta del secondo centro in campionato.

180 secondi dopo si fa vedere il Capistrello con la punizione di Mastrone: battuta debole e centrale facile preda di Barbagallo.

A metà frazione punizione dalla destra per L'Aquila, torre di capitan Brunetti ad agevolare la volée di Carbonelli che però non inquadra lo specchio della porta.

Ancora i rossoblù al trentacinquesimo: Carbonelli ruba palla a D'Eramo e imbecca Santirocco che prova la conclusione da appena dentro l'area, Mario Di Girolamo respinge in allungo.

Due minuti più tardi ancora una palla recuperata dall'Aquila sulla trequarti offensiva, Sarritzu va a tu per tu con Mario Di Girolamo ma si fa chiudere lo specchio di porta dall'estremo difensore rovetano.

Sul finire di frazione il Capistrello resta in dieci: Fantauzzi viene ammonito per un fallo su Marchionni. Il 2 ospite protesta e dice qualche parola di troppo all'indirizzo del direttore di gara che, in rapida successione, estrae prima il secondo giallo, poi il rosso e lo manda in anticipo sotto la doccia.

La ripresa si apre con una punizione in favore dell'Aquila: va alla battuta Corticchia, sfera sul fondo.

Replica rovetana con il tiro dalla distanza di Imbriola che non crea grattacapi a Barbagallo.

Al sedicesimo arriva il raddoppio rossoblù: Bellardinelli, sulla trequarti difensiva, recupera palla ed orchestra la ripartenza. Il 2 dell'Aquila dapprima fila in campo aperto creando la superiorità e poi ribalta il fronte di gioco allargando verso Di Norcia che, dal limite dell'area, batte Mario Di Girolamo trovando la sua prima rete in campionato.

Minuto diciannove: lob di Corticchia dal vertice alto dell'area di rigore, palla che sorvola la traversa. Ancora L'Aquila in pressione al venticinquesimo: traversone di Mantini dalla sinistra e incornata di Sarritzu, Mario Di Girolamo con un vero e proprio miracolo evita il 3-0.

Nell'ultima parte di gara L'Aquila amministra senza particolari patemi fino al triplice fischio finale, che arriva appena dopo una punizione a lunga gittata di Edoardo De Meis finita alta sopra la traversa.

I rossoblù di Epifani con questi tre punti restano in vetta appaiati al Giulianova (prossimo avversario del Capistrello).

L'Aquila, invece, ora è attesa da due trasferte: mercoledì il ritorno della semifinale di Coppa con il Pontevomano e poi, domenica 4 dicembre in campionato, sul campo dell'Union Fossacesia.