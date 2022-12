8 atleti aquilani ai XXXIV Giochi Invernali Special Olympics a Sappada

Saranno 8 gli atleti aquilani della ASD Team Sport L’Aquila che parteciperanno ai XXXIV Giochi Nazionali Invernali Special Olympics in programma a Sappada (UD) dal 14 al 18 dicembre 2022.

Più di 300 atleti e partner con e senza disabilità intellettiva gareggeranno insieme nello sci nordico e nella corsa con le racchette da neve, per un’edizione destinata a rimanere nella storia di Special Olympics Italia dal momento che, per quanto riguarda gli sport invernali, è la prima realizzata nuovamente in presenza dopo l’emergenza sanitaria covid-19.

Proprio Sappada nel febbraio del 2020 aveva ospitato l’ultima edizione dei Giochi Invernali in presenza. prima del lookdown. Gli Atleti della ASD Team Sport L’Aquila competeranno nelle gare di sci nordico con: Aquilio Paolo, Capannolo Fabrizio, Colagrande Francesca, Curtacci Mirco, Del Beato Anna, Dervishi Christian, Fiorenzi Jacopo, Rocchi Agnese che si cimenteranno sulle distanze 50 m. – 100 m. e 500 m tecnica classica. A sostenere gli Atleti aquilani anche alcune associazioni: il Club Kiwanis Chieti Theate , il Club Kiwanis Chieti Pescara D’Annunzio, l’Associazione Naos e Nuova Asterope che si sono attivate per abbattere i costi della trasferta.

L’evento dei Giochi Invernali è stato annunciato nel Friuli Venezia Giulia dal Torch Run, la staffetta della Torcia che ha come protagonisti atleti e rappresentanti delle forze dell’ordine che scortano la fiamma dei giochi fino alla cerimonia di apertura. Il percorso della torcia, antico simbolo olimpico è partita il 12 Dicembre da Udine, piazza della Libertà, per poi arrivare il 13 dicembre a Tolmezzo e Ovaro, il 15 dicembre, il fuoco della speranza e dell’inclusione attraverso lo sport raggiungerà Sappada per fare il suo ingresso nella Cerimonia di Apertura, in programma a Borgata Palù dove sarà acceso il tripode e dopo il giuramento dell’Atleta il sindaco Manuel Piller Hoffer dichiarerà aperti i XXXIV Giochi Nazionali Invernali Special Olympics Sappada 2022

Come in tutte le edizioni dei Giochi è stato svolto un grande lavoro di sensibilizzazione e coinvolgimento più di 90 volontari provenienti dalle scuole sul territorio che parteciperanno all’evento per sostenere gli Atleti e supportare l’organizzazione in un clima di sport inclusivo.