Il CPGA torna con grandi risultati dalla "Coppa Italia Indoor" di pattinaggio

Si sono svolte l'11 dicembre ad Imola le gare di pattinaggio di livello Nazionale denominata “Coppa Italia Indoor”, organizzate dal Gruppo Imolese Pattinaggio.

Il Centro Polisportivo Giovanile Aquilano sezione pattinaggio ha partecipato con diversi atleti per effettuare un test di fine anno. L’Evento ha coinvolto tutte le categorie da quelle dei giovanissimi fino a quella dei master.

Per la categoria Giovanissimi hanno partecipato per il CPGA, Zarra Vittoria, Di Muzio Melissa, Chinnici Aurora e Bellassai Beatrice.

Per la categoria Esordienti Parisse Stella, per la categoria Ragazzi 12 anni Caserta Beatrice, per la categoria Ragazzi Dionisio Ludovica, per la categoria Allievi Skenderaj Kamber, per la categoria Senior di Natale Federica e per la categoria Master Ciuffetelli Samantha.

In questa manifestazione il Centro Polisportivo Giovanile Aquilano si è classificato al 9° posto su 47 società presenti, i risultati degli atleti sono stati i seguenti:

Per la categoria Senior Federica Di Natale due medaglie d'Oro nei tre giri sprint e nella 3000 in linea

Per Dionisio Ludovica, categoria Ragazzi, una medaglia di bronzo nella tre giri sprint e un sesto posto nella 2000 metri a punti (ottenuto dopo essere caduta in gara)

Per la categoria Allievi Skenderaj Kamber un Ottavo posto nella 3G di sprint un undicesimo nella 3000 metri in linea

Per Caserta Beatrice diciottesima nella 3G sprint diciannovesima nella 2000 mt in linea su 34 atlete partecipanti

Per Parisse Stella due volte tredicesima sia nei due giri di destrezza che negli otto giri in linea su 62 atlete partecipanti

Per le più giovani Chinnici Aurora decima nei due giri di destrezza e undicesima nei cinque giri in linea su 46 atlete partecipanti per Bellassai Beatrice diciottesima nei due giri di destrezza e decima nei cinque giri in linea su 46 atlete partecipanti

Per Di Muzio Melissa 24° nei due giri di destrezza e 16° nei 5 giri in linea su 46 atlete partecipanti

Per Vittoria Zarra 31° nei due giri di destrezza e 28° nei 5 giri in linea su 46 atlete partecipanti.

Il CPGA prosegue con l’attività didattica per ragazzi dai 4 ai 14 anni presso la palestra della Scuola Dante Alighieri.