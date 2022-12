Ricco bottino per gli aquilani ai Giochi Invernali di Special Olympics

Dopo la emozionante e partecipata cerimonia di inaugurazione dei XXXIV Giochi Nazionali Invernali Special Olympics che si stanno svolgendo a Sappada dal 14-17 dicembre 2022, oggi la manifestazione è entrata nel vivo.

Nel corso dell'evento sportivo gli atleti del Team Sport L'Aquila stanno raggiungendo ottimi risultati nelle gare di sci nordico.

Dopo la giornata dei prilimiari che hanno definito le divisionig questa mattina gli otto atleti aquilani si sono cimentati nelle prove dei 500m e 50m tecnica classica. Il tutto si è svolto sulla bella e innevata pista Borgata Palau preparata a regola d'arte dallo sci club Camosci, sotto un cielo plumbeo dove gli atleti hanno espresso il meglio di se sfidando anche la pioggia.

Ricco il bottino del Team aquilano che al termine conquista 1 medaglia d'oro nei 50m con Anna Del Beato, tre medaglie d'argento con Jacopo Fiorenzi, Mirco Curtacci nei 50m e Paolo Aquilio nei 500m, tre medaglie di bronzo con Christian Dervishi nei 500m, Francesca Colagrande e Fabrizio Capannolo nei 50m ed un quarto posto di Agnese Rocchi.

Gli atleti sono stati premiati dal campione olimpico di sci nordico Silvio Fauner. Domani scenderanno nuovamente in pista per le ultime gare in programma.