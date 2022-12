Trasferta siciliana per la Rugby L'Aquila, oggi si gioca contro il Messina

La Rugby L'Aquila torna in campo questa sera alle ore 19.30 contro tra Messina Rugby 2016, quella di oggi sarà una trasferta valevole per l'ottava giornata del campionato nazionale di serie B, girone 4.

I neroverdi in terra siciliana sono in cerca di riscatto dopo la sconfitta di domenica scorsa, per 40 a 0, contro la capolista Rugby Roma. Sarà una lunga trasferta per i giovani nero-verdi.

Questo l'elenco dei convocati per la partita: Jacopo Alfonsetti, Simone Alfonsetti Pietro Antonelli, Gianluca Bologna, Nicola Breglia, Riccardo Corazza, Alessandro Cialone, Giorgio Daniele, Francesco D'Antonio, Alessio Di Febo, Ludovico Di Marco, Stefano Iezzi, Giacomo Lepidi, Vito Licata, Marco Mancini, Lorenzo Puoi Rosone Matteo, Davide Sebastiani e Jorge Suarez.

Questa invece la classifica: 29 punti Rugby Roma Olimpic, 26 Polisportiva Paganica, 25 Cus Catania, 21 Capitolina Cadetta, 18 Frascati Rugby, 16 punti Rugby L’Aquila, 16 Benevento, 11 US Roma, 10 Messina Rugby e 0 punti Arechi Salerno