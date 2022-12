L'Aquila fermata in casa dal Sambuceto. La rete di Massetti non basta ai rossoblù

L'Aquila chiude il suo 2022 da prima in classifica del campionato di Eccellenza ma pareggiando 1-1 in casa con il Sambuceto.

Tre minuti sul cronometro e si fanno vedere gli ospiti: Ranieri da lontano, Mascolo si disimpegna con i pugni.

L'Aquila risponde all'undicesimo: rovesciata di Massetti che non trova la porta.

Quattro giri di lancette e, ancora lato rossoblù, la staffilata di Diarra impegna Di Donato bravo ad opporsi in volo plastico.

Diciannovesimo: Alessandro ha spazio da posizione favorevole ma il suo tiro finisce sul fondo.

A metà frazione Massetti beneficia di un errore di Orlando al limite dell'area sambucetese e va al tiro non trovando però il bersaglio grosso.

Bella azione dell'Aquila al trentaseiesimo: Corticchia smista per Alessandro che impegna severamente Di Donato, sulla sfera vagante arriva Sarritzu che mette in rete ma il 19 rossoblù era in posizione di fuorigioco.

Ripresa.

Passano trenta secondi e Marchionni con una pregevole serpentina entra in area e prova il diagonale: sul fondo.

Minuto dieci, L'Aquila vicinissima al gol: punizione di Massetti, Di Donato immobile ma la sfera colpisce la traversa e torna in campo.

Il Sambuceto replica al sedicesimo: fiondata di Camplone, sull'esterno della rete. 120 secondi dopo è provvidenziale la scivolata di Orlando per chiudere su Diarra lanciato a rete.

Al ventisettesimo, invece, è Di Donato che ci mette i piedi per opporsi alla conclusione di Marchionni.

Dopo una occasione sciupata da Santirocco da ottima posizione, la gara si sblocca al trentaseiesimo. Massetti va via sulla destra, sguardo a centro area e traversone verso il palo lontano che diventa un tiro carico di veleno che si insacca alle spalle di un impietrito Di Donato facendo esplodere i tifosi di fede aquilana.

Il Sambuceto non si perde d'animo, si riversa in avanti ed al minuto quarantrè beneficia di un calcio di rigore (assai contestato dall'Aquila) fischiato per un contatto in area ai danni di Jason Brattelli. Dal dischetto si presenta Ranieri: battuta forte e centrale che non lascia scampo a Mascolo e riporta la partita in parità.

Ancora Ranieri, nel recupero, chiama Mascolo alla parata con un bel colpo di testa.

Sul ribaltamento di fronte, invece, è Di Donato che chiude la porta alla conclusione di Diarra.

Finisce così.

Adesso l'Eccellenza si ferma per la pausa natalizia; appuntamento al nuovo anno, con il campionato che riprenderà l'8 gennaio 2023.