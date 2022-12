Frizioni nel Coni Abruzzo, Bizzarri chiede le dimissioni del Presidente Imbastaro

Emergono pesanti frizioni e malcontento per quanto riguarda i vertici regionali del CONI Abruzzo. Un durissimo attacco all’attuale presidente del CONI Abruzzo Enzo Imbastaro, rieletto solamente due anni fa, arriva da Francesco Bizzarri, referente dell’area “sport e salute” medico dello Sport dell’Università dell’Aquila, presidente del CUS L’Aquila (Centro Universitario Sportivo) e presidente regionale del CUSI (Centro universitario sportivo italiano).

Bizzarri ha accusato Imbastaro di non riuscire a governare l’istituzione che dovrebbe rappresentare, nelle pesanti critiche rivolte al Presidente Bizzarri ha scomodato anche il Sommo Poeta paragonando la gestione del CONI Abruzzese a quella della “Nave sanza nocchiere in gran tempesta”.

Fra le motivazioni addotte per questo j’accuse vi è il fatto che da quasi due anni a questa parte, cioè da quando è stato rieletto, Enzo Imbastaro ha convocato per ben sei volte il Consiglio regionale senza mai raggiungere il numero legale, inoltre, per la seconda volta, non è stato possibile approvare il bilancio così come la relazione tecnica/ morale. Ricordiamo che nell’elezione dei vertici Coni Bizzarri aveva sostenuto la candidatura di Antonello Passacantando a Presidente.

“Un anno e nove mesi del nulla”, attacca Francesco Bizzarri,” dopo la rielezione del Presidente Enzo Imbastaro ai massimi vertici regionali del CONI abruzzese. E, sinceramente, mi spiace pure dire che avevamo ragione quando, dando vita ad un’altra cordata, abbiamo cercato di contrastare, la sua rielezione alla guida del Coni. E non si tratta di una mera ed ottusa opinione personale ma, di un fatto incontrovertibile, in questi mesi trascorsi si sono svolti o meglio non svolto sei Consigli regionali tutti andati a vuoto per mancanza del numero legale.

L’ultimo, tristissimo, spettacolo c’è stato ieri il 22/12/2022 alle h. 18.00 quando, nonostante la richiesta ed invio di deleghe, il massimo dirigente, per l’ennesima volta, non ha raggiunto la maggioranza. Così, anche per quest’anno, come per il 2021, bilancio non approvato dal Consiglio e non approvata nemmeno la relazione etica/ morale.

L’Aquila, l’Abruzzo tutto, non lo merita, il CONI regionale come quello nazionale è il massimo Ente per lo sport regionale è quello che deve programmare difendere lo sport locale è quello che deve divulgare lealtà, trasparenza, socialità, inclusione, soprattutto dopo due anni di pandemia. Ecco” conclude Bizzarri, “tutto questo oggi in Abruzzo non c’è e non c’è perché i vertici, per ben sei volte, sono stati sfiduciati. Per questo chiediamo le dimissioni immediate del Presidente Enzo Imbastaro per far sì che tutti gli sforzi, che i Comuni e la Regione stanno facendo per tenere in piedi lo SPORT abruzzese, non siano vani”.