A Scoppito torna il trail trekking “Le Turri – edizione invernale”

Dopo una pausa forzata di tre anni dovuta alla pandemia, torna il trail trekking “Le Turri – edizione invernale”, evento che si svolgerà nel comprensorio del comune di Scoppito (AQ) il giorno 29 gennaio 2023, organizzato dalla Proloco e patrocinato dal Comune.

Il raduno sarà articolato in due tipi di percorsi: la gara agonistica di 13 Km (trail medio D1), con un dislivello di circa 700 m, prevalentemente su terreno sterrato montano che vedrà premiati i primi tre atleti e atlete assoluti e una passeggiata non competitiva aperta a tutti, al fine di poter ammirare il fascino del paesaggio scoppitano.

Il ritrovo e il conseguente ritiro del pacco gara sono previsti alle ore 8.30 presso la sede municipale in via Amiternum n. 35 (Scoppito Capoluogo), nei pressi del Bar di Tommaso 2.0, mentre alle 10.00 è fissato l’inizio dell’escursione e alle 10.30 prenderà, invece, il via la corsa sportiva.

La giornata proseguirà alle 13.00 con un ricco pasta party. I riferimenti per l’iscrizione (singoli o di squadra) sono reperibili sul sito www.digitalrace.it - sezione gare - e il costo è di 10 euro; sono consigliati un abbigliamento consono al periodo stagionale e al tipo di manifestazione e delle scarpe trail running.