Pari ad occhiali tra L'Aquila e Giulianova. I rossoblù restano in vetta alla classifica di Eccellenza

Al "Gran Sasso - Acconcia", davanti a 2500 spettatori di cui quasi 500 ospiti, termina senza reti e senza un vincitore lo scontro al vertice del campionato di Eccellenza tra la capolista L'Aquila e il Giulianova primo inseguitore dei rossoblù.

Prima del fischio iniziale un minuto di raccoglimento per onorare la memoria di Gianluca Vialli, poi spazio ai novanta di gioco.

La cronaca si apre al sesto minuto con una iniziativa di marca ospite: Francesco Di Paolo va al tiro dai venti metri, Mascolo si disimpegna in allungo e mette in angolo.

L'Aquila replica al dodicesimo: traversone dalla destra di Massetti, Alessandro a centro area non trova la correzione a rete.

Ancora i padroni di casa al sedicesimo: nuovo cross dalla destra, stavolta targato Sarritzu, e colpo di testa di Marchionni bloccato da Boccanera.

Il Giulianova rompe la pressione a metà tempo: conclusione a lunga gittata di Federico Di Paolo che non impensierisce Mascolo.

Brividi per L'Aquila al minuto ventotto: punizione velenosa di Francesco Di Paolo che si perde di pochissimo sul fondo.

La frazione va in archivio con un cross di Sarritzu dalla destra che, rimpallato da Alessandretti, non sfocia in pericoli per la porta difesa da Boccanera.

La ripresa si apre, lato L'Aquila, con un tentativo a giro di Massetti: facile la parata di Boccanera.

Al decimo proteste dell'Aquila per un presunto tocco di mano di Giuseppe Lenoci in area giuliese su tiro di Marchionni, il direttore di gara fa cenno di proseguire il gioco.

L'Aquila insiste: slalom di Sarritzu che entra in area e cerca un tiro cross ma trova la risposta di Boccanera, poi libera la difesa del Giulianova.

Giulianova che si fa vedere al ventitreesimo con una conclusione del neo entrato Bana, larga sul fondo.

Le due squadre, nel prosieguo della ripresa, si studiano senza riuscire a prevalere l'una sull'altra.

Nel finale L'Aquila alza il baricentro, si conquista un paio di calci d'angolo interessanti ma non riesce a trovare il giusto guizzo per superare l'ordinata retroguardia giallorossa.

Giulianova che, dal canto suo, all'ultimo secondo della partita si costruisce un'occasione con la fiondata di La Barba che non trova il bersaglio grosso.

Termina quindi 0-0 la partita e, in classifica, restano due le lunghezze di differenza tra L'Aquila e Giulianova.

Nel prossimo turno L'Aquila farà visita alla Torrese, il Giulianova invece riceverà il Sambuceto.