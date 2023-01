Futsal Finals, grande successo per le finali di Coppa Italia e Coppa Abruzzo

Il meglio che il mondo del calcio dilettantistico possa esprimere, concentrato tutto nella settimana delle “Futsal Finals”, che si è chiusa ieri a Montesilvano con le quattro finali dei campionati “senior”, dopo che nei giorni scorsi si erano già disputate le tre finali riservate alle categorie giovanili.



Ieri, come gran finale, il Comitato regionale LND ha celebrato l’ingresso di una nuova “Futsal Legend” nella sua speciale “Hall of Fame”: è Francesca Salvatore, la ct della Nazionale Femminile di Futsal, per la sua “attività decennale nei campionati nazionali, i titoli di campionessa d’Italia e l’attuale ruolo di commissario tecnico della Nazionale”, recita la motivazione del riconoscimento. Al termine delle ultime due finali di ieri sera sono stati premiati anche il Miglior Calciatore delle Final Eight, Federico De Luca (Città di Chieti) e la Miglior Calciatrice delle Final Eight Martina Lancia (La Fenice Calcio a 5). “Si è chiusa, con la giornata dedicata alle finali, una settimana indimenticabile per gli amanti del calcio a cinque abruzzese.



"Partite tecnicamente validissime, equilibrate, spettacolari e incerte nell’esito, ma sempre estremamente corrette. Un pubblico straordinario, il palazzetto sempre pieno con famiglie, bambini e giovani a godersi le emozioni che solo il nostro sport sa regalare. È stata un’edizione delle Futsal Finals davvero da ricordare, come tutti noi avevamo sognato dopo gli anni difficili dovuti all’emergenza sanitaria causata dal Covid. Complimenti a tutte le società partecipanti, e in particolare a quelle vincitrici”, ha detto Salvatore Vittorio, responsabile del Calcio a cinque per il Comitato regionale LND.



Il presidente del Comitato regionale LND Abruzzo, Ezio Memmo, entusiasta per l’ottima riuscita dell’evento: “Avevamo promesso alle società, ai tifosi e agli appassionati una settimana spettacolare e così è stato. Le emozioni sono state tante in campo ma anche sugli spalti. Abbiamo sognato e atteso il momento del ritorno di questo evento a lungo. Il grande lavoro del responsabile regionale Salvatore Vittorio e di tutta la sua squadra è stato ampiamente premiato”.



Attraverso le dirette streaming assicurate dal Comitato Regionale Abruzzo, grazie al supporto dell’emittente televisiva Super J, tutte le gare di semifinale e finale sono state viste dai tanti appassionati di calcio a 5 che non hanno potuto raggiungere il Palaroma.



La macchina comunicativa delle “Futsal Finals” è stata poi completata con le interviste di approfondimento al “salottino” e a bordo campo dei protagonisti dell’evento, i continui aggiornamenti sui social, che aggiunti alle dirette hanno permesso una costante copertura della settimana. Le squadre vincitrici della Coppa Italia 2022/2023 sono state: Serie C1 CITTÀ DI CHIETI, Serie C Femminile CENTRO STORICO MONTESILVANO, Serie C2 SCANNO C5.



Le squadre vincitrici della Coppa Abruzzo 2022/2023 sono state: Serie D INVICTA 2005, Under 19 FUTSAL PESCARA 1997, Under 17 VIGOR LANCIANO, Under 15 RIVER CHIETI 65.